Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»RuNews24.ru 07:26
Судя по ролику можно сделать вывод, что Серсее Ланнистер есть чего бояться. Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
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Мы выиграли Великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну. Мы вырвем у нее корни и стебли.
— Дейенерис Таргариен, персонажТелеканал 360° 02:42
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