Общество

Опубликован список самых востребованных профессий в РоссииRT на русском 07:25

ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году. В первую тройку вошли продавец-кассир, повар и педагог профессионального обучения.
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Названы наиболее востребованные профессии

Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, следует из презентации ВНИИ труда Министерства труда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
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Опубликован список самых востребованных профессий в России

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