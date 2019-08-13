Общество
Опубликован список самых востребованных профессий в РоссииRT на русском 07:25
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году. В первую тройку вошли продавец-кассир, повар и педагог профессионального обучения.
Читать в источнике
Оценить82
с чего всё началось
Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, следует из презентации ВНИИ труда Министерства труда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:52, Вашингтон
Общество
Барнаульская семья может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад
Быстрее всех обзавестись новым авто удается семьям из Санкт-Петербурга с доходом 47400 рублей в месяц Эксперты "Авито" выяснили, что семья из Барнаула, в которой работают оба супруга, может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад, если будет полностью откладывать одну из зарплат.
Обновлено в 04:23
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
ЖКХ
Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии
Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В пройдет испытания на прочность
Специалисты завершили сборку второго образца перспективного военно-транспортного самолета Ил-112В, предназначенного для испытаний на прочность.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
В ЛНР сбили украинский разведывательный беспилотник
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Режиссер Дмитрий Васильев вновь госпитализирован
Телережиссер Дмитрий Васильев, подозреваемый по делу об участии в массовых беспорядках в Москве, снова госпитализирован, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Зинуров.
Обновлено в 07:05
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Культура
«Мисс Екатеринбург-2019» останется без автомобиля
«Мисс Екатеринбург-2019» получит в качестве приза индивидуальное путешествие.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество
Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды
Обновлено в 03:46
Авто
Тюнеры построили особый 800-сильный Ford Mustang Gulf Heritage Edition
Американское ателье Brown Lee Performance показало Ford Mustang в специальной версии - Gulf Heritage Edition, посвящённой победе суперкара Ford GT в Ле-Мане в 1968 и 1969 году.
Обновлено в 06:25
Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
Как отметил Песков, сотрудники правоохранительных органов в данном случае выполняют свои обязанности, делая всё необходимое для того, чтобы пресечь «подобные нелегитимные попытки», а также обеспечить безопасность в ходе согласованных акций.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Авто
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
На мосту через Керченский пролив зафиксировали новый рекорд трафика: за сутки по нему проехали почти 36 тысяч машин, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 03:24
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Политика
Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму
Обновлено в 06:48
Футбол
Семин прокомментировал награждение орденом Александра Невского
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал о впечатлениях от награждения орденом Александра Невского, передает Sport24.
Обновлено в 07:24
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Общество
В Париже возводят барьеры вокруг собора Парижской Богоматери
Полиция Парижа возводит барьеры вокруг собора Парижской Богоматери в преддверии начала работ по ликвидации загрязнения свинцом.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Четверо пострадавших в ДТП в Якутии находятся в тяжелом состоянии
Четверо пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе "Лена" в Якутии находятся в тяжелом состоянии, передает 13 августа ТАСС со ссылкой на Нерюнгринскую районную больницу.
Обновлено в 06:12
Политика
Власти Гибралтара сообщили дату освобождения иранского танкера
Иранский танкер, задержанный более месяца назад в Гибралтарском проливе, будет освобожден 13 августа, сообщило агентство Fars со ссылкой на власти Гибралтара.
Обновлено в 07:23
Авто
АвтоВАЗ рассказал, когда ждать Lada Vesta с вариатором
LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год или два.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Политика
Economist: Россия стала самой упоминаемой страной в Twitter Трампа
Россия чаще других государств упоминается в твитах президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:03