Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, следует из презентации ВНИИ труда Министерства труда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

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ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году. В первую тройку вошли продавец-кассир, повар и педагог профессионального обучения.

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