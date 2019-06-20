Авто

Опубликован список самых надежных марок автомобилейНовые автомобили вчера в 07:05

Американская компания J.D. Power составила рейтинг наиболее надежных машин в мире. Эксперты пришли к неожиданному выводу: Lexus и Toyota больше не занимают лидирующие позиции. Теперь пальма первенства принадлежит "корейцам", то есть брендам Genesis, KIA и Hyundai.
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с чего всё началось
Корейские автопроизводители заняли три лидирующих позиции в рейтинге надежности
 автомобилей по версии американского маркетингового агентства J. D. Power and Associates.
Коммерсантъ20 июня в 11:54

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