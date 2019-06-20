Опубликован список самых надежных марок автомобилейНовые автомобили вчера в 07:05

с чего всё началось

Американская компания J.D. Power составила рейтинг наиболее надежных машин в мире. Эксперты пришли к неожиданному выводу: Lexus и Toyota больше не занимают лидирующие позиции. Теперь пальма первенства принадлежит "корейцам", то есть брендам Genesis, KIA и Hyundai.

Политика Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.

Политика В США предложили ввести санкции против госдолга России Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.

Армия и оружие Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.

Футбол Сборная Чили досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки Сборная Чили обыграла команду Камеруна и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Политика В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию Условием отмены запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию будет нормализация ситуации в стране, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью РБК.

Происшествия Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".

Технологии «Ситимобил» ввел возможность вызвать такси через «В контакте» Интеграция с «В контакте» даёт «Ситимобил» доступ к многомиллионной аудитории соцсети, объясняет гендиректор агрегатора Арам Аракелян, он рассчитывает, что это принесет сервису новых клиентов: «Пользователи же получат возможность заказать такси, не совершая лишних действий».

Политика Гаврилов указал на истинные причины беспорядков в Грузии В интервью ПЭ депутат Госдумы и очевидец беспорядков Сергей Гаврилов рассказал об истинных причинах происходящего.

Политика Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.

Общество В Бурятии падает количество детсадов и педагогов Обеспеченность детсадами в Бурятии долгие годы остается одной из главных проблем. Власти обещают исправить проблему едва ли не каждый год.

Происшествия В Испании собирают деньги на похороны погибшей российской девочки Испанская культурная благотворительная ассоциация DAR начала собирать деньги на похороны погибшей в окрестностях Барселоны российской девочки.

ЖКХ В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.

Экономика «Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году.

Армия и оружие Россия утилизирует единственную подлодку Украины Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Экономика Биткоин пробил психологическую отметку Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.

Игры Для Watch Dogs Legion написали двадцать вариантов сценария В августовском номере Edge будущая Watch Dogs Legion подробно описывается и разбирается.

Политика Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.

Футбол Морьентес: Азар не сможет заменить Роналду в «Реале» Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился мнением о переходе форварда Эдена Азара из лондонского «Челси» в стан «сливочных».