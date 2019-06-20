Опубликован список самых надежных марок автоAvtoVolgograda.ru 07:33

с чего всё началось

В сети появился список самых надежных автобрендов по версии американского агентства J.D. Power. Рейтинг составили на основе данных о количестве проблем, возникающих у владельцев авто. Исследование показало, что в среднем на 100 автомобилей приходится 93 технические неполадки.

Политика Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Общество В РФ планируют пересчитать плату за отопление Уже в следующем году могут измениться нормативы отопления. Они будут зависеть от этажности.

Политика Медведев ответил на обвинения президента Грузии Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

Общество "Russia is...": У Соловьёва не нашлось слов при виде плаката из Тбилиси Над двумя магазинами растянут длинный плакат с надписью Russia is occupant и красными пятнами, изображающими кровь.

Политика Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.

Общество Раскрыты доходы Медведевой и Загитовой Авторы статьи пришли к выводу, что за полгода на рекламе в соцсети Медведева могла заработать 2,8 млн рублей, Загитова — 4 млн Впрочем, расценки на рекламу в Instagram у спортсменок могут быть в разы ниже с учётом активности их аудитории.

Политика Huawei подала иск к министерству торговли США Китайская компания Huawei подала иск в суде США к министерству торговли этой страны, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Блумберг.

Авто Седан Volkswagen Jetta вернется в Россию Седан Volkswagen Jetta вернется в Россию, но уже в новом, седьмом поколении.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Футбол Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".

Культура Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.

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