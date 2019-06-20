Авто
Опубликован список самых надежных марок автоAvtoVolgograda.ru 07:33
В сети появился список самых надежных автобрендов по версии американского агентства J.D. Power. Рейтинг составили на основе данных о количестве проблем, возникающих у владельцев авто. Исследование показало, что в среднем на 100 автомобилей приходится 93 технические неполадки.
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с чего всё началось
Корейские автопроизводители заняли три лидирующих позиции в рейтинге надежности автомобилей по версии американского маркетингового агентства J. D. Power and Associates.Коммерсантъвчера в 11:54
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