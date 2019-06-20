Опубликован список самых надежных марок автоAvtoVolgograda.ru вчера в 07:33

с чего всё началось

В сети появился список самых надежных автобрендов по версии американского агентства J.D. Power. Рейтинг составили на основе данных о количестве проблем, возникающих у владельцев авто. Исследование показало, что в среднем на 100 автомобилей приходится 93 технические неполадки.

Армия и оружие Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».

Политика Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

Происшествия Трое погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже Не менее трех человек погибли, еще 19 пострадали при обрушении строящегося здания на юго-западе Камбоджи, сообщает в субботу агентство Xinhua.

Транспорт «Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево» Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

Политика Жириновский увидел в провокациях в Грузии руку иностранных «дирижеров» Российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Грузии в интервью журналистам «iReactor», в ходе которого отметил, что к протестным движениям в республике могут быть причастны зарубежные «дирижеры».

Футбол Морьентес: Азар не сможет заменить Роналду в «Реале» Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился мнением о переходе форварда Эдена Азара из лондонского «Челси» в стан «сливочных».

Единоборства У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".

Политика 240 человек пострадали во время митинга в Тбилиси В Министерстве здравоохранения Грузии проинформировали о том, что в ходе митинга в Тбилиси и его разгона пострадали 240 человек.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.

Политика Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.

Авто GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.

Шоу-бизнес Кэти Холмс шокировала дочь признанием о Томе Крузе Американская актриса Кэти Холмс сообщила своей дочери Сури, что родила ее не от бывшего мужа Тома Круза, а от другого мужчины.

Политика В Грузии указ Путина назвали наказанием Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.

Наука Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.

Общество Специалистами был вскрыт люк танка Т-34, установленного в Пензе Сотрудниками литейно-механического завода «МашСталь» был вскрыт заваренный башенный люк танка Т-34, который около 40 лет стоит на улице Карла Маркса у краеведческого музея как часть монумента.

Наука Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона Ученые Королевского колледжа Лондона (Великобритания) выявили у молодых людей ранние признаки необратимых нейродегенеративных процессов, связанных с болезнью Паркинсона.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Общество «Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.

Финансы Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.

Культура Ургант получил леща от Поперечного Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Футбол Де Лигт может перейти в «Ювентус», сообщают СМИ Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может перейти в туринский "Ювентус", сообщает "Советский спорт".