Авто
Опубликован список самых надежных марок автоAvtoVolgograda.ru вчера в 07:33
В сети появился список самых надежных автобрендов по версии американского агентства J.D. Power. Рейтинг составили на основе данных о количестве проблем, возникающих у владельцев авто. Исследование показало, что в среднем на 100 автомобилей приходится 93 технические неполадки.
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с чего всё началось
Корейские автопроизводители заняли три лидирующих позиции в рейтинге надежности автомобилей по версии американского маркетингового агентства J. D. Power and Associates.Коммерсантъ20 июня в 11:54
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В Министерстве здравоохранения Грузии проинформировали о том, что в ходе митинга в Тбилиси и его разгона пострадали 240 человек.
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Обновлено в 00:51
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СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
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В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
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