Общество
Опубликован список площадок для строительства храма в ЕкатеринбургеАргументы и Факты вчера в 10:48
Напомним, после массовых протестов местные власти заявили, что проведут опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. До этого с предложением учесть мнение жителей Екатеринбурга выступил президент России Владимир Путин.
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Жители Екатеринбурга предложили 48 площадок под храм Святой Екатерины
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Мэрия Екатеринбурга представила список из 48 площадок для строительства храма
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