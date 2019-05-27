Общество
Опубликован список площадок для строительства храма в ЕкатеринбургеАргументы и Факты 10:48
Напомним, после массовых протестов местные власти заявили, что проведут опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. До этого с предложением учесть мнение жителей Екатеринбурга выступил президент России Владимир Путин.
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8,2 тысячи екатеринбуржцев поучаствовали в выборе места для строительства собора
Вести.Ru25 мая в 11:23
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