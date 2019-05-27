Опубликован список площадок для строительства храма в ЕкатеринбургеАргументы и Факты 10:48

Напомним, после массовых протестов местные власти заявили, что проведут опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. До этого с предложением учесть мнение жителей Екатеринбурга выступил президент России Владимир Путин.

Опубликован список площадок для строительства храма в Екатеринбурге

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