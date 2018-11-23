Футбол

Совет футбольных ассоциаций предложил изменить правила
Известия
вчера в 21:30

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, обсудил возможное внесение изменений в правила футбола. В частности, предлагается обязать замененных игроков покидать поле через ближайшую лицевую или боковую линии поля.
Известиявчера в 21:30

Подробнее о событии

IFAB предложил изменить правило замен и уточнить определение игры рукой

Sports.ruвчера в 23:22

IFAB предложил внести несколько изменений в футбольные правила

Sport24.ruвчера в 17:34

IFAB предлагает изменить правила замен и формат послематчевой серии пенальти

Чемпионатвчера в 16:30

IFAB предложил изменить формат послематчевой серии пенальти

Sportbox.RUвчера в 17:26

IFAB предложил изменить формат послематчевой серии пенальти

Матч ТВвчера в 17:26

ИФАБ предложил изменить правило замен и схему проведения серии пенальти

Спорт-Экспрессвчера в 17:09

IFAB обнародовал список возможных изменений в правилах футбола

RT на русскомвчера в 14:49
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Футбол

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане

Обновлено в 00:35
Футбол

РПЛ. «Ахмат» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» примет «Урал»

Первый игровой день откроется матчами «Ахмата» с ЦСКА и «Локомотива» с «Уралом».
Обновлено в 00:16
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол

Ибрагимович: «Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан»

Обновлено вчера в 20:47
Футбол

Рафинья: «В раздевалке „Барселоны“ не обсуждают возвращение Неймара»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду нападающего Неймара.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол

Тренер «Арсенала» рассказал о целях команды на сезон

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в этом сезоне.
Обновлено в 00:18
Футбол

Эллардайс претендует на пост главного тренера сборной Ирландии

Вчера пост главного тренера ирландской сборной по соглашению сторон покинул Мартин О’Нил.
Обновлено в 00:30
Футбол

Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Анчелотти призвал УЕФА поскорее ввести VAR в Лиге чемпионов

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти выступил за скорейшее введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов.
Обновлено в 00:21
Футбол

Глушаков опубликовал фотографию с командного ужина «Спартака»

Обновлено вчера в 10:41
Футбол

Названа символическая сборная Зала славы немецкого футбола

Немецкий футбольный музей в Дортмунде провел голосование, по итогам которого были отобраны футболисты для символической сборной Зала славы немецкого футбола.
Обновлено вчера в 21:40
Футбол

Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол

Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 00:32
Футбол

«Челси» может подписать 20-летнего игрока «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может перебраться в Англию. Сообщается, что к 20-летнему футболисту проявляет интерес «Челси».
Обновлено вчера в 23:20
Футбол

Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»

Обновлено в 00:32
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Международный совет футбольных ассоциаций
Международная организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол.
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