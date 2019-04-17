Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космосаРБК 15:54

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
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Опубликовано первое фото из космоса сгоревшего Нотр-Дама

Life.ru16:51

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

РБК15:54

Опубликован первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Известия15:39

Опубликован первый снимок Нотр-Дама из космоса после пожара

RT на русском15:45

Разрушенный пожаром Нотр-Дам показали из космоса

Lenta.ru15:46

В Сети появился первый снимок сгоревшего собора Богоматери в Париже из космоса

РЕН ТВ15:37

Опубликован первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

РИА Новости15:23
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