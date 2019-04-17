Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космосаРБК 15:54
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
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Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
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По итогам ответных матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов определились все полуфиналисты турнира.
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ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
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Экономика
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Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено в 13:36
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Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
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Деве советуют хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ей напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.
Обновлено в 12:21
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В Алеппо открыли заводы по производству аккумуляторов и машинного масла
Заводы по производству аккумуляторов для автомобилей и машинного масла открывают в сирийском Алеппо.
Обновлено в 22:02
Технологии
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Обновлено в 20:47
Общество
Минниханов прибыл в Уфу для участия в Днях Татарстана в Башкортостане
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Обновлено в 09:58
Авто
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Авто
УАЗ представил новую версию «буханки»
Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
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Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Технологии
Волгоградцам предложили задуматься о смене тарифа
Если вы давно не меняли свой тариф, возможно, за тот пакет, который вы оплачиваете, денег берут столько же, сколько за новые улучшенные тарифы.
Обновлено в 15:41
Футбол
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«Ювентус» и «Бавария» интересуются де Лигтом, но один из источников ESPN заявил, что де Лигт желает рассматривать только предложение от «Барселоны».
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В четверг утром из аэропорта "Якутск" были эвакуированы все пассажиры и персонал из-за подозрительной сумки, обнаруженной кинологами.
Обновлено в 22:46
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено в 22:51
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Скворцова: младенческая смертность в России снизилась на 9%
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Обновлено в 11:47
Политика
РФ и Таджикистан согласовали упрощенный таможенный коридор
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Авто
Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке
Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено в 09:47