Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космосаРБК вчера в 15:54
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
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Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Зеленский рассказал, с кем он точно не будет объединяться в Раде
После парламентских выборов в Верховную раду, которые состоятся в конце октября 2019 года, партия Зеленского однозначно не будет вступать в коалицию с партией действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Во Флориде акула напала на школьницу в ее день рождения
Обновлено в 02:21
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Авто
У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта
Обновлено в 02:32
Политика
США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы
США ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении американского Министерства финансов.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Из магазина в Саратове похитили 10 плиток шоколада
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МВД, за помощью к сотрудникам полиции обратилась 21-летняя сотрудница магазина, расположенного на Большой Горной.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле
Обновлено вчера в 06:38
Экономика
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Политика
«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву
Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии
Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
Обновлено в 02:41
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии
Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которому стало плохо во время проведения с ним следственных действий, перевели в 20-ю городскую клиническую больницу Москвы.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Хоккей
НХЛ объявила претендентов на приз «Селки Трофи»
НХЛ назвала претендентов на получение приза "Фрэнк Дж. Селки Трофи".
Обновлено в 01:40
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Российский посол оценил убытки Эстонии от санкций против России
Согласно оценке посла России в Таллине Александра Петрова, убытки Эстонии от введенных против нашей страны санкций составляют сотни миллионов евро.
Обновлено в 02:06
Политика
Назарбаев может стать почетным председателем ЕАЭС
Отмечается, что в настоящее время такой должности не существует, поэтому рамки будущих полномочий Назарбаева еще не определены Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в марте объявивший о своей отставке, может занять пост почетного председателя Евразийского экономического союза, пишет Коммерсант.
Обновлено вчера в 22:28
Здоровье
Ученые объяснили, почему нельзя спать натощак
Обновлено в 00:37
Транспорт
Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля
В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.
Обновлено в 00:44
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене
Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»
Audi A7 Sportback: даже солидному автомобилю уместно быть в хорошей спортивной форме Стоит отметить, что автомобили, участвующие во всемирном конкурсе, в соответствии с его условиями должны продаваться не менее чем в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.
Обновлено в 02:26