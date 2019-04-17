Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космосаРБК вчера в 15:54

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
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Опубликовано первое фото из космоса сгоревшего Нотр-Дама

Life.ruвчера в 16:51

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

РБКвчера в 15:54

В Сети появился первый снимок сгоревшего собора Богоматери в Париже из космоса

РЕН ТВвчера в 15:37

Опубликован первый снимок Нотр-Дама из космоса после пожара

RT на русскомвчера в 15:45

Опубликован первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Известиявчера в 15:39

Разрушенный пожаром Нотр-Дам показали из космоса

Lenta.ruвчера в 15:46

Опубликован первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

РИА Новостивчера в 15:23
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Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери

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Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии

Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
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Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
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Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии

Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
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Происшествия

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Общество

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Согласно оценке посла России в Таллине Александра Петрова, убытки Эстонии от введенных против нашей страны санкций составляют сотни миллионов евро.
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Отмечается, что в настоящее время такой должности не существует, поэтому рамки будущих полномочий Назарбаева еще не определены Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в марте объявивший о своей отставке, может занять пост почетного председателя Евразийского экономического союза, пишет Коммерсант.
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В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.
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Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
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