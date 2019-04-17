Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космосаРБК 15:54
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
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