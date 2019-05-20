Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овациейГазета.Ru 20:51
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety. После премьеры картина удостоилась шестиминутных оваций.
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