Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины, об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного для РИА Новости*.

с чего всё началось

Следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания, где жители могут купить на среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. л топлива. Россия находится в середине рейтинга, на 16-м месте, между Италией и Эстонией. Отмечается, что россияне могут приобрести на среднемесячные зарплаты около 927 л 95-го бензина.

Общество Названы востребованные рабочие профессии России В России существует нехватка рабочих со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием.

Общество Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам 85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.

Кино Орландо Блум оценил возможность возвращения к роли Леголаса Отмечается, что последний раз Блум примерял на себя роль эльфа-лучника в 2014 году в фильме "Хоббит: Битва пяти воинств".

Общество Москвичей предупредили о температурном антирекорде Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Армия и оружие Главный парад военно-морского флота прошел в Петербурге Парады в честь дня ВМФ прошли также во Владивостоке, Севастополе и сирийском Тартусе.

Гаджеты Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом» Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.

Футбол Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак» О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Политика Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его.

Происшествия Лечащим врачам Алексея Навального разрешили его осмотреть Лечащим врачам оппозиционера Алексея Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашихмину разрешили его осмотреть и проконсультировать.

Происшествия В Хабаровском крае после пожара отстранили от должности замминистра Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".

Политика Британия форсирует подготовку к Brexit «Форсированный Brexit — это то, что поручил премьер-министр <Борис Джонсон> и с чем согласился кабинет <министров>», — цитирует Рааба агентство.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Авто Geely объявила цены на новый Geely Atlas Pro В Китае Geely Boyue/Atlas Pro предлагается с новой бензиновой турботройкой объемом 1,5 литра мощностью 177 л.с. Этот силовой агрегат создан специалистами концерна Volvo.

Политика В Вене проходит встреча по ядерной сделке с Ираном Представители России, Китая, Британии, Франции, Германии и Ирана проводят в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном, передает РИА Новости.

Общество В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Здоровье В США медсестры из одной клиники в один момент родили 20 детей В этом году женщины родили уже 20 детей, и ещё 16 появятся в ближайшее время.

Общество Санкт-Петербург вошёл в список самых «неспящих» городов России Санкт-Петербург занял пятое место в списке самых «неспящих» городов России из шестнадцати, в которых чаще всего совершались ночные поездки на такси в июне, следует из материалов Uber Russia.

Экономика В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги» Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.

Происшествия В Челябинске сторож детсада отбился от родителя бензопилой В Челябинске сторож детского сада задержан за драку с пьяным родителем, который в выходной день пришел за своим ребенком и устроил драку.

Политика На Украине решили реформировать СБУ Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.

Футбол Ломовицкий — о дебюте за «Арсенал»: неплохо, но могу лучше Новичок тульского "Арсенала" полузащитник Александр Ломовицкий прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:3).

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.