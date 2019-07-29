Энергетика

Названы страны Европы с самым дешёвым бензиномRT на русском 03:39

Следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания, где жители могут купить на среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. л топлива. Россия находится в середине рейтинга, на 16-м месте, между Италией и Эстонией. Отмечается, что россияне могут приобрести на среднемесячные зарплаты около 927 л 95-го бензина.
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с чего всё началось

Названы европейские страны с самым доступным бензином

Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины, об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного для РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 17:11

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РИА Новостивчера в 17:11
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