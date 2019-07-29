Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензинаКоммерсантъ вчера в 23:44
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг». На среднемесячную зарплату житель Люксембурга может купить 2,9 тыс. литров бензина.
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Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины, об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного для РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:11
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