Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины, об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного для РИА Новости*.

с чего всё началось

Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг». На среднемесячную зарплату житель Люксембурга может купить 2,9 тыс. л бензина. Россия расположилась на 16-й строчке, на среднюю зарплату в РФ можно купить около 927 л бензина марки Аи-95.

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым Визит главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым вызвал протест со стороны Министерства иностранных дел Украины.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Политика Помпео заявил, что Иран отказался его принять Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Футбол Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.

Политика «Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая Бужанский в интервью украинским СМИ заявил, что не понимает сути этого дня, а если партия "Слуга народа" проголосует против празднования 9 мая, не поддержит такое решение.

Политика Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".

Общество Дым от лесных пожаров уйдет из городов Западной Сибири на восток Смог от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области над городами Западной Сибири начнет рассеиваться с воскресенья.

Общество Москвичей предупредили о температурном антирекорде В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».

Кино Орландо Блум не вернется к роли эльфа Леголаса Орландо Блум прокомментировал журналистам возможность возвращения к роли эльфа Леголаса.

Общество Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Политика На Украине решили реформировать СБУ «Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.

Футбол Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице Месси отдыхает на Ибице в компании своей жены Антонеллы Рокуццо и друзей — Луиса Суареса, Жорди Альбы и Сеска Фабрегаса, которые также поехали на отдых с супругами и подругами.

Технологии КАМАЗы оснастят почтой от Mail.ru В Mail.ru отметили, что интерфейс сервиса почти аналогичен мобильному, поскольку в нем будут те же функции, включая использование нескольких аккаунтов и управление рассылками, пишет "Коммерсант".

Происшествия В Армении потушили пожар на железнодорожной станции Пожар, возникший в Армении в понедельник утром на железнодорожном составе с бензином, потушен, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (100% "дочка" РЖД) Рубен Грдзелян.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Политика Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".

Происшествия Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").

Политика Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми» Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".

Экономика ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация» Банк России с 29 июля отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация".