Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов РоссииВести.Ru вчера в 21:33
Первую строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где, по заключению экспертов, люди могут рассчитывать на более или менее достойный уровень жизни. Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
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Политика
В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемым
В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
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Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
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Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины глупее мужчин
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов считает, что женщины глупее мужчин.
Обновлено в 08:37
Политика
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
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Обновлено в 08:53
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Шоу-бизнес
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Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
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Обновлено вчера в 08:45
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Первая ракетка мира Барти вылетела с Уимблдона
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Кино
Вышел первый русский трейлер киноверсии «Мулан»
В сети появился первый тизер-трейлер ремейка «Мулан»; ролик уже набрал несколько миллионов просмотров.
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Политика
Соловьев назвал Зеленского держимордой
Президент Украины Владимир Зеленский из творческого человека близкой к журналистике профессии превращается в держиморду, душителя свободы.
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Футбол
Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.
Обновлено в 04:26
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Культура
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Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
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Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
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Политика
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Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной, говорится 8 июля в заявлении холдинга.
Обновлено в 07:04
Общество
Названо отношение россиян к браку
Оптимальным возрастом для вступления в брак россияне назвали 24 года для женщин и 27 лет для мужчин.
Обновлено в 02:55
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию
Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет
Кстати, трудно было не заметить, что 68-летняя вдова Кобзона на фото, сделанном в студии шоу певицы Жасмин «Душевный разговор», выглядит патологически молодо.
Обновлено в 01:00
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Путин назначил Евкурова замминистра обороны
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Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
«Меня муж послал»: Лолита назвала причину развода
Лолита Милявская, объявившая о разводе с молодым мужем Дмитрием Ивановым, уже неделю живет одна.
Обновлено в 07:40
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Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции
Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:10
Авто
GM-АвтоВАЗ перезапустил конвейер
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, пятидневный простой завода был плановым.
Обновлено в 05:45
Общество
Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро
Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36
Наука
Ученые выяснили, как сауна влияет на кровяное давление
Ученые из Галле-Виттенбергского университета, Германия, провели исследования, касающиеся того, как сауна влияет на кровяное давление.
Обновлено вчера в 04:52