Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов РоссииВести.Ru вчера в 21:33
РИА Новости опубликовали данные исследования доходов населения. Первую строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где, по заключению экспертов, люди могут рассчитывать на более-менее достойный уровень жизни. Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения.
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