Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов РоссииВести.Ru вчера в 21:33

РИА Новости опубликовали данные исследования доходов населения. Первую строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где, по заключению экспертов, люди могут рассчитывать на более-менее достойный уровень жизни. Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения.
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Названы регионы с самыми высокими доходами населения

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Названа тройка регионов с самыми высокими зарплатами

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Кому на Руси жить хорошо: названы регионы с самыми высокими доходами

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