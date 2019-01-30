Опубликован рейтинг самых безопасных странИзвестия вчера в 19:28

Исландия стала самой безопасной страной по версии журнала Global Finance, рейтинг опубликован на сайте издания.

Происшествия СМИ сообщили об обысках в Морском университете во Владивостоке Правоохранительные органы проводят обыски у руководства Морского государственного университета имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщил агентству ТАСС источник в силовом ведомстве региона.

Политика Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Гуаидо Вашингтон продолжает поддерживать Гуаидо — он передал политику контроль над некоторыми активами Венесуэлы в американских банках, а также ввел санкции против государственной нефтяной компании страны PDVSA.

Экономика Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в праздничном первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.

Политика WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.

Транспорт В России начали тестировать автоматический паспортный контроль В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.

Авто Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.

Гаджеты Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.

Политика Рябков рассказал о понижении порога использования ядерного оружия Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что некоторые страны вносят в свои доктрины изменения, ведущие к понижению порога использования ядерного оружия, передает РИА "Новости".

Происшествия С телефонов Сбербанка позвонили мошенники По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.

Космос Марсоход Curiosity попрощался с хребтом Веры Рубин и сделал селфи Уже в этом году марсоход смог сделать около 60 снимков. Что касается изучения хребта Веры Рубин, то оно длилось с 2017 года.

Общество Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга после скандального видео в интернете, главе холдинга Роману Панову объявлен выговор.

Авто Kia представит на автосалоне в Женеве свой компактный кроссовер XCeed Кроссовер XCeed будет представлен 5 марта в Женеве на автосалоне, а в течение года он поступит в продажу.

Общество МЧС приостановило работу 315 ТЦ после проверок пожарной безопасности Деятельность 315 торгово-развлекательных центров в России остается приостановленной после проверок пожарной безопасности, ведутся работы по устранению недостатков, сообщил в среду главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору - директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Общество Чиновников обучат вести Instagram и анонимные Telegram-каналы «Организаторы семинара, среди которых был Табак, учили регионы пользоваться программой «Инцидент-менеджмент», а также в целом работе с соцсетями — «ВКонтакте», Instagram, учили заводить и развивать анонимные Telegram-каналы, полезные для губернатора», — вспоминает он.

Экономика Максимальные выплаты пострадавшим по ОСАГО вырастут вчетверо Балакирева дату вступления нормы в силу называть не стала, а в интервью ТАСС она сказала, что норма вступит в силу «не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются».

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Происшествия В окрестностях Читы горит полигон ТБО Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) загорелся в районе поселка Ивановка в пригороде Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Авто Renault отзывает в России более 3,6 тысячи машин Компания Renault отзывает на территории России 3 622 машин Sandero Logan и Dokker из-за неполадок с подушкой безопасности.

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Авто Renault показал салон нового Clio Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.