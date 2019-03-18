Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицыИзвестия вчера в 19:17

Лидируют Москва и Петербург Согласно данным рейтинга, по итогам ноября 2018 года - января 2019-го уровень безработицы составил 4,8%, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем годом ранее.

с чего всё началось

Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата.

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