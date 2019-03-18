Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицыИзвестия вчера в 19:17

Самый низкий в России уровень безработицы отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, самый высокий - на Северном Кавказе и в Туве, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Чукотский автономный округ не включен в рейтинг из-за отсутствия релевантных данных.

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Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата.

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