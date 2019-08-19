с чего всё началось

В среднем по России значение доступности бензина для населения составило 926 литров.

Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Политика Путин прокомментировал акции протеста в России Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.

Шоу-бизнес Овечкин спел «Крошку мою» на дне рождения сына В гости к Овечкиным пришли родственники Настасьи: отец Кирилл Шубский, сестры Анна и Мария Нахапетовы с детьми.

Шоу-бизнес Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.

Здоровье Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.

Происшествия В Минтрансе оценили защиту российских аэропортов от птиц Орнитологическая защита российских аэропортов соответствует нормам Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО), но начиная с определенной высоты абсолютной защиты от птиц быть не может, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.

Происшествия Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела «Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Хоккей Барбашев подпишет контракт со СКА Как стало известно СМИ, Барбашев скоро подпишет с «красно-синими» двусторонний контракт.

Политика Радиационный фон после аварии в Северодвинске не повышен, заявил Путин Угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет, заявил президент России Владимир Путин.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

Авто Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.

Шоу-бизнес Богомолов заявил, что хочет снять Ксению Собчак в кино Режиссёр Константин Богомолов заявил, что готов снять в одном из своих фильмов новую возлюбленную — журналистку Ксению Собчак.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Футбол Антон Шунин: «Понсе позвонил и извинился. Никаких обид нет» Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения за грубую игру в матче четвертого тура РПЛ между командами (0:0). — Никаких обид на Понсе за эпизод с фолом нет.

Общество Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.

Политика Брижит Макрон, несмотря на травму, встретилась с Путиным Путин пришёл на встречу с букетом цветов, который подарил супруге президента Франции, сообщает РИА Новости.

Экономика Правительство потратит ₽13 млрд на новые дороги вместо гидроузлов Вице-премьер Максим Акимов поддержал предложение Росморречфлота перераспределить 12,6 млрд руб. в пользу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

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Здоровье Кому нельзя есть чеснок, рассказали специалисты Стоит отказаться от чеснока перед хирургическими операциями, а беременным женщинам данный продукт категорически противопоказан - так как может провоцировать выкидыши, предупреждают эксперты.