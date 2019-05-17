Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной радыИзвестия 16:20

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. Отмечается, что подписать документ Зеленский планирует после вступления в должность, 20 мая.

Музыка Лазарев прошёл в финал «Евровидения» Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Футбол ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».

Футбол РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая Исполком РФС обсудит вопрос лимита на легионеров на заседании 23 мая.

Авто Обновлённая Lada Vesta FL появится до конца 2019 года В феврале 2019 года издание «РГ» публикует информацию о том, что в Научно-техническом центре отечественного предприятия уже собрано 4 экземпляра Lada Vesta FL.

Политика Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.

Технологии AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку» Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.

Экономика Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров "Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров", - говорится в пояснительной записке к документу.

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Происшествия Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.

Экономика В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".

Политика Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Происшествия Поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол» Источник в экстренных службах проинформировал о поступлении сообщения об угрозе взрыва у метро "Сокол" в Москве, передает ТАСС.

Политика Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.

Общество Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО "Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.

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Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.

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