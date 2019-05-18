Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной радыИзвестия вчера в 16:20

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. Отмечается, что подписать документ Зеленский планирует после вступления в должность, 20 мая.

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