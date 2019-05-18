Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной радыИзвестия вчера в 16:20
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. Отмечается, что подписать документ Зеленский планирует после вступления в должность, 20 мая.
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Общество
Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении за участие в протестах из-за храма
По словам Антона Савельева, заместитель декана Уральского государственного университета путей сообщения Юрий Могильников на встрече признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 11:51
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
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Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины
В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Общество
Племянница Скрипаля назвала сроки публикации в соцсетях книги о дяде
Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что с 1 июня начнет публиковать в соцсетях главы своей книги о дяде.
Обновлено в 12:04
Авто
Названы бестселлеры Suzuki на российском рынке
Обновлено в 11:49
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть" Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено в 07:01
Транспорт
British Airways прекращает полеты в Петербург и Киев
British Airways объявила о прекращении полетов из Лондона в Санкт-Петербург и Киев с 3 октября.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Ряд объектов в Белгороде проверяют после сообщений о минировании
Сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных сразу на нескольких объектах в Белгороде, проверяют представители силовых структур.
Обновлено в 11:26
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Футбол
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 11:39
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке.
Обновлено в 11:55
Спорт
Хореограф рассказал о новом показательном номере Загитовой
Обновлено в 11:25
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Спорт
Российская сборная по художественной гимнастике завоевала золото в ЧЕ
Российская сборная по художественной гимнастике взяла золото на чемпионате Европы в командном турнире.
Обновлено в 10:41
Общество
На церемонии прощания с Сергеем Доренко плакали даже мужчины
Многие из присутствующих на церемонии прощания со слезами на глазах делились друг с другом переживаниями, отмечая, что Сергей Доренко был лучшим журналистом России.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
Обновлено в 11:30
Хоккей
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ
Обновлено в 08:26
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Суд заключил под стражу петербуржца, выбросившего собаку из окна
Колпинский районный суд Петербурга принял решение о заключении под стражу местного жителя, который выбросил свою собаку из окна четвертого этажа.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар по Дамаску
Обновлено в 00:57
Авто
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной подвеской
Эксперты портала «Автоновости дня» изучили рынок поддержанных машин и назвали 5 самых надежных моделей. Лидером рейтинга стал Renault Logan.
Обновлено в 09:00
Футбол
Баскетболисты московского ЦСКА прошли в финал Евролиги
В полуфинале турнира «Финал четырех» в Испании армейцы нанесли поражение действующему победителю Евролиги мадридскому «Реалу» – 95:90.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве
На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58