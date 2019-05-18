Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной радыИзвестия вчера в 16:20

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. Отмечается, что подписать документ Зеленский планирует после вступления в должность, 20 мая.
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Команда Зеленского назвала появившийся в СМИ указ о роспуске Рады фейком

РБК11:21

Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком появившийся в СМИ указ о роспуске Рады

ТАСС08:49

Пресс-секретарь Зеленского назвала публикацию указа о роспуске Рады фейком

РИА Новости08:18

Пресс-секретарь Зеленского заявляет, что опубликованный проект указа о роспуске Верховной рады является фейком

Эхо Москвы08:30

В украинских СМИ появился проект указа Зеленского о роспуске Рады

RT на русском07:42

В штабе Зеленского заявили, что проект указа о роспуске Рады — фейк

REGNUM08:41

«Это фейк»: штаб Зеленского о проекте роспуска Рады

Газета.Ru08:58
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Общество

Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении за участие в протестах из-за храма

По словам Антона Савельева, заместитель декана Уральского государственного университета путей сообщения Юрий Могильников на встрече признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга.
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Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
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Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины

В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Общество

Племянница Скрипаля назвала сроки публикации в соцсетях книги о дяде

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что с 1 июня начнет публиковать в соцсетях главы своей книги о дяде.
Обновлено в 12:04
Авто

Названы бестселлеры Suzuki на российском рынке

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Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть" Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
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«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

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Транспорт

British Airways прекращает полеты в Петербург и Киев

British Airways объявила о прекращении полетов из Лондона в Санкт-Петербург и Киев с 3 октября.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Ряд объектов в Белгороде проверяют после сообщений о минировании

Сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных сразу на нескольких объектах в Белгороде, проверяют представители силовых структур.
Обновлено в 11:26
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Футбол

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Обновлено в 11:39
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке.
Обновлено в 11:55
Религия

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

Обновлено в 10:14
Спорт

Хореограф рассказал о новом показательном номере Загитовой

Обновлено в 11:25
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Спорт

Российская сборная по художественной гимнастике завоевала золото в ЧЕ

Российская сборная по художественной гимнастике взяла золото на чемпионате Европы в командном турнире.
Обновлено в 10:41
Общество

На церемонии прощания с Сергеем Доренко плакали даже мужчины

Многие из присутствующих на церемонии прощания со слезами на глазах делились друг с другом переживаниями, отмечая, что Сергей Доренко был лучшим журналистом России.
Обновлено вчера в 06:50
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 11:09
Политика

Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады

Обновлено в 11:30
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ

Обновлено в 08:26
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Суд заключил под стражу петербуржца, выбросившего собаку из окна

Колпинский районный суд Петербурга принял решение о заключении под стражу местного жителя, который выбросил свою собаку из окна четвертого этажа.
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Происшествия

В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили удар по Дамаску

Обновлено в 00:57
Авто

Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной подвеской

Эксперты портала «Автоновости дня» изучили рынок поддержанных машин и назвали 5 самых надежных моделей. Лидером рейтинга стал Renault Logan.
Обновлено в 09:00
Транспорт

Движение по первым МЦД запустят в ускоренном режиме до конца года

Обновлено в 06:34
Футбол

Баскетболисты московского ЦСКА прошли в финал Евролиги

В полуфинале турнира «Финал четырех» в Испании армейцы нанесли поражение действующему победителю Евролиги мадридскому «Реалу» – 95:90.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
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