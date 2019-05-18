Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной радыИзвестия вчера в 16:20

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. Отмечается, что подписать документ Зеленский планирует после вступления в должность, 20 мая.
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Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком опубликованную в Сети информацию о роспуске Рады

Комсомольская правда10:34

Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком появившийся в СМИ указ о роспуске Рады

ТАСС08:49

Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком указ о роспуске рады

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Эхо Москвы08:30

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RT на русском07:42

Пресс-секретарь Зеленского назвала публикацию указа о роспуске Рады фейком

РИА Новости08:18

«Это фейк»: штаб Зеленского о проекте роспуска Рады

Газета.Ru08:58
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
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