Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной радыИзвестия вчера в 16:20
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. Отмечается, что подписать документ Зеленский планирует после вступления в должность, 20 мая.
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Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком опубликованную в Сети информацию о роспуске Рады
Комсомольская правда10:34
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