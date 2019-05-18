Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной радыИзвестия вчера в 16:20

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. Отмечается, что подписать документ Зеленский планирует после вступления в должность, 20 мая.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.

Спорт Мелисса Маккарти спародировала Билли Айлиш Пока что Билли никак не отреагировала на ролик, но Мелисса успела наговорить еще больше лестных слов, заметив, что девушка — одна из лучших представительниц своего поколения.

Общество В Петергофе состоялась церемония открытия фонтанов Торжественная церемония была посвящена 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, поэтому у Большого каскада артисты исполнили отрывки из произведений великого поэта.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Политика Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России.

Хоккей Батня — о фолах России: Латвию наказывали строже за менее опасные фолы Должны были более серьёзно наказывать. В предыдущих матчах нам выписывали большие штрафы за менее опасные нарушения.

Происшествия Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП на Носовихинском шоссе в Московской области.

Спорт Сборная России по художественной гимнастике стала первой на ЧЕ Сборная России по художественной гимнастике одержала победу на чемпионате Европы в Баку в командном турнире.

Общество Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.

Общество Названа музейная столица России В рейтинге, составленном аналитическим агентством "ТурСтат" ко Дню музеев 18 мая, Северной столице отдала свои голоса половина всех опрошенных.

Шоу-бизнес Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.

Политика Депутат Верховной рады рассказал о злобных «зелеботах» Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал об активности и злобности «зелеботов», сторонников новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Познер предрек трагический конец человечества Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.

Армия и оружие Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.

Происшествия Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».