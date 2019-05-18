Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске РадыРИА Новости 05:44
В Сети появился проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады. Его опубликовало издание "Страна.ua". Пока это решение не окончательное, точку новый глава государства поставит после вступления в должность.
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Авто
KIA Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Гражданские самолеты могут сбить в Персидском заливе, предупредили США
Американские дипломаты распространили предупреждение Федерального управления гражданской авиации США о том, что район Персидского залива является зоной максимальной опасности для полета гражданских самолетов.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике
Обновлено в 05:21
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
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Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Транспорт
В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму
Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
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Кино
Стивен Кинг оценил финальный сезон «Игры престолов»
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что ему понравился последний сезон популярного телесериала "Игра престолов".
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Политика
Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая.
Обновлено в 04:28
Космос
Индия намерена запустить семь космических миссий в течение десяти лет
Индия намерена в течение десяти лет запустить семь космических миссий, среди которых изучение солнечной короны и солнечного излучения в различных спектрах.
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Футбол
Футболист «Славии» Соучек может стать игроком московского «Спартака»
Полузащитник чешского футбольного клуба "Славия" Томаш Соучек может перейти в московский "Спартак".
Обновлено в 02:43
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В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины
Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 07:53
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Наука
Учеными впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов
Экспертами впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 13:21
Экономика
В модернизацию ЖКХ Алтайского края вложат более 8 млрд рублей
Более 8 миллиардов рублей будет вложено в модернизацию жилищно-коммунального комплексаАлтайского края в 2019 году, сообщил председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Обновлено вчера в 09:44
Футбол
Миранчук прокомментировал ситуацию с потерявшимся Денисовым
Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о ситуации вокруг капитана команды Игоря Денисова, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 06:01
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Интернет
Компания Google закрыла еще один свой сервис
Компания Google объявила о закрытии еще одного своего приложения.
Обновлено в 05:02
Спорт
Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий
Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
Обновлено в 01:12
Наука
Ученые рассказали, как предотвратить деменцию
О результатах исследований рассказал представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии, профессор Хидетоши Эндо в своем докладе на Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии с международным участием, который проходит в Москве.
Обновлено в 04:58
Политика
Российские соотечественники хотят создать «округ дальнего зарубежья»
В свою очередь депутат Госдумы Павел Шперов отметил, что вопрос о гражданстве вполне возможно реализовать.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.
Обновлено в 03:35
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь
О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Кино
Экранизация Mortal Kombat выйдет 5 марта 2021 года
Warner Bros. сообщила дату премьеры фильма по Mortal Kombat. Фильм выйдет на экраны 5 марта 2021 года.
Обновлено в 04:52
Политика
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
Концерн «Белнефтехим» заявил, что Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:09
Общество
В сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге возобновили стройку
Активисты, которые в субботу утром пришли на встречу с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, чтобы обсудить судьбу сквера у Драмтеатра, сообщили, что строительные работы на месте событий продолжаются.
Обновлено в 05:03
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57