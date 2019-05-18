Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске РадыРИА Новости 05:44

В Сети появился проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады. Его опубликовало издание "Страна.ua". Пока это решение не окончательное, точку новый глава государства поставит после вступления в должность.
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Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

РИА Новости05:44

Владимир Зеленский, по некоторым данным, подготовил проект указа о досрочном роспуске Верховной Рады

Эхо Москвы04:00

В команде Зеленского оценили появление в СМИ указа о роспуске Рады

RT на русскомвчера в 20:15

В штабе Зеленского отреагировали на публикацию указа о роспуске рады

Известия01:52

В команде Зеленского назвали условие роспуска Верховной рады

РБКвчера в 22:32

Появился проект указа Зеленского о роспуске Рады

Газета.Ru05:06

Украинское издание сообщило о наличии подготовленного указа Зеленского о роспуске Рады

ТАССвчера в 16:54
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Индия намерена в течение десяти лет запустить семь космических миссий, среди которых изучение солнечной короны и солнечного излучения в различных спектрах.
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В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:47
Политика

Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины

Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 07:53
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Наука

Учеными впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов

Экспертами впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 13:21
Экономика

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Обновлено вчера в 09:44
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Миранчук прокомментировал ситуацию с потерявшимся Денисовым

Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о ситуации вокруг капитана команды Игоря Денисова, передает "Чемпионат.com".
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В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
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Компания Google закрыла еще один свой сервис

Компания Google объявила о закрытии еще одного своего приложения.
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Обновлено в 01:12
Наука

Ученые рассказали, как предотвратить деменцию

О результатах исследований рассказал представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии, профессор Хидетоши Эндо в своем докладе на Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии с международным участием, который проходит в Москве.
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Происшествия

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Шоу-бизнес

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Общество

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Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

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Warner Bros. сообщила дату премьеры фильма по Mortal Kombat. Фильм выйдет на экраны 5 марта 2021 года.
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Обновлено вчера в 09:09
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