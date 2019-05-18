Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске РадыГазета.Ru вчера в 16:23
СМИ опубликовали проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады. Указ выложило интернет-издание "Страна.UA". Как отмечается, решение о роспуске парламента еще не принято окончательно, а сам документ является пока предварительным.
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Происшествия
Четыре человека погибли в пожаре в Ярославской области
В селе Покров Ярославской области пожар унес жизни четырех человек, следователи возбудили уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
Обновлено в 03:05
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Обновлено в 04:12
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Кинотеатр в Швейцарии заменил кресла в кинозале на двуспальные кровати
Французская сеть кинотеатров Les Cinemas Gaumont Pathe открыла в Швейцарии новый кинотеатр, в котором зрителям предлагается провести сеанс на двуспальных кроватях вместо традиционных кресел.
Обновлено в 00:20
Здоровье
Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени
Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Футбол
Азар: «Мечтаю стать лучшим футболистом в мире»
Обновлено в 03:14
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 16:17
Космос
Новые фотографии Марса демонстрируют след от удара астероида
Фотографию создали на основе семи снимков орбитального спутника Mars Express. Новые фотографии Марса демонстрируют след от удара астероида.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост
Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Здоровье
У жителей Коми появятся электронные медицинские карты
К 2025 году у жителей Коми появятся электронные медкарты, сообщает «БНК» со слов регионального министра здравоохранения Дмитрия Березина.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Авто
Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП
Обновлено в 03:20
Политика
Американцы отказались от постоянного посла на Украине
Соединенные Штаты не собираются отправлять на Украину постоянного посла вместо покинувшей свой пост Мари Йованович.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Обновлено в 02:37
Политика
Российские соотечественники хотят создать «округ дальнего зарубежья»
Соотечественники предлагают создать должность депутата, который бы представлял их интересы, сообщил журналистам председатель Регионального совета соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Лобков по итогам региональной конференции российских соотечественников, прошедшей в Аргентине.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»
Судебные приставы взыскивают с экс-командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки "Краснодар" капитана II ранга Дениса Сопина более 17 млн руб. за аварию с гражданским судном, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:51
Политика
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
Концерн «Белнефтехим» заявил, что Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Футбол
Федерация футбола Украины приняла решение о переименовании
Конгресс Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение о переименовании организации.
Обновлено вчера в 11:27
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено 16 мая в 13:38
Наука
Стратосферный планер Perlan2 протестируют на высоте 27 тысяч метров
Стратосферный планер Perlan2 испытают специалисты на высоте 27 тысяч метров, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 04:10
Армия и оружие
Госдеп США одобрил поставку Южной Корее 94 ракет SM-2
Госдепартамент США одобрил поставку Южной Корее 94 зенитных ракет SM-2 модификации Block IIIB.
Обновлено в 00:27
Авто
Объявлены победители конкурса «Автомобиль 2019 года в России»
Организаторы конкурса объявили победителей в нескольких категориях.
Обновлено вчера в 04:26
Армия и оружие
Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Издание Daily Mail написало о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:18