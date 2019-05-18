Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске РадыLenta.ru вчера в 20:45
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады. В документе сказано, что основанием для роспуска Рады станет недостаточное число депутатов в коалиции парламента.
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Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком опубликованную в Сети информацию о роспуске Рады
Комсомольская правда10:34
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