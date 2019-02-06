Музыка
Опубликован посмертный клип ДецлаТК Звезда 02:05
В Сети появился клип хип-хоп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого). На официальном Youtube-канале Децла вышел посмертный клип исполнителя. В опубликованной композиции полностью отсутствуют слова.
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