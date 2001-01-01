Политика
Опубликован последний разговор погибшей пулеметчицы ВСУ «Ведьмы»ФАН вчера в 08:21
Украинская активистка указала, что пулеметчица ВСУ Червоная погибла 2 апреля около 14.00. Согласно опубликованному тексту разговора, пулеметчица ВСУ прокомментировала итоги первого тура президентских выборов на Украине нецензурными словами.
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Стало известно о последних мечтах пулеметчицы ВСУ «Ведьмы» за часы до гибели
Народные новостивчера в 15:03
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:17, Ашберн
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
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Кино
Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело российского актера Алексея Булдакова, умершего в ночь на 3 апреля в Улан-Баторе, уже отправили на родину.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии
Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 00:49
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года
По некоторым данным, выпуск Mercedes-Benz GLB начнется в конце 2019 года.
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Общество
Петербуржцев спросят о качестве госуслуг
Петербуржцев спросят, известно ли им, что с 3 июня в городе отключается аналоговое телевидение и все вещание полностью переходит на цифровой формат.
Обновлено в 00:29
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
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Интернет
Южная Корея первой в мире начала использование сетей 5G
Южная Корея первая в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус столкнулся с грузовиком в районе поселка Вельяминово в Подмосковье, шесть человек погибли, еще двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 00:22
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Пятнадцать самолетов Sukhoi Superjet 100 не будут поставлены авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 00:20
Хоккей
СКА сравнял счёт в серии с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в четвёртом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма
Обновлено вчера в 07:30
Авто
Вьетнамская VinFast привезет в РФ кроссовер и седан
Вьетнамская автомобильная марка VinFast подтвердила свои планы относительно России, оглашенные в прошлом году, попутно назвав, какие модели бренда появятся в продаже в нашей стране первыми.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге
Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 13:32
Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября.
Обновлено вчера в 23:33
Театры
Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета
Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета «Шахерезада». Фото бизнесмена появились в соцсетях.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Экономика
АФК «Система» продала акции МТС на 2,33 млрд рублей
Дочерняя компания АФК «Система» — Sistema Finance S.A — продала 8,9 млн обыкновенных акций МТС дочерней структуре мобильного оператора, ООО «Бастион», в рамках программы выкупа акций МТС, сообщила АФК «Система».
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Раиль Сарбаев возглавит Корпорацию развития Башкирии
Собеседник, близкий к администрации главы республики, подтвердил, что кадровое решение принято.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо
Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса над объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой
Обновлено вчера в 21:40
Энергетика
Нефтяник заявил, что вся Омская область сидит на казахстанском бензине
В рамках интервью изданию Forbes.kz заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов рассказал, как устроена казахстанская переработка и почему выгодно продавать продукт в России.
Обновлено вчера в 00:46
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
В США демократы запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет
Председатель комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса США Ричард Нил официально запросил налоговые декларации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа за шесть лет.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
В Роскачестве определили самого безопасного и вкусного минтая
Безопасный минтай Вся проверенная рыба оказалась безопасной, отмечают в Роскачестве.
Обновлено в 01:00
Политика
Госдеп попробовал уговорить Турцию не покупать С-400
Глава Госдепа Майк Помпео и руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили решение Турции приобрести российские ЗРК С-400, сообщает госдепартамент.
Обновлено вчера в 18:22
Общество
Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса
Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
На китайской базе заметили лазер для уничтожения спутников
Обновлено вчера в 04:39