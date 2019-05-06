Происшествия
Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнераLenta.ru 13:28
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров, находившихся на борту сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). В списке перечислены фамилии 73 человек, четверо из них несовершеннолетние.
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