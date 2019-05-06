Трагедия в Шереметьеве
Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнераLenta.ru 13:28
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров, находившихся на борту сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). В списке перечислены фамилии 73 человек, четверо из них несовершеннолетние.
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Опубликован список пассажиров рейса Москва – Мурманск, загоревшегося в Шереметьево
Комсомольская правда11:41
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
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