Трагедия в Шереметьеве
Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ 100Daily Storm вчера в 12:09
Авиакомпания «Аэрофлот» выложила на своем сайте полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, загоревшегося в московском аэропорту Шереметьево. Рейс SU1492 направлялся из российской столицы в Мурманск, в результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек.
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В сгоревшем самолете в Шереметьево со взрослыми погибли семеро детей
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