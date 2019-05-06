Трагедия в Шереметьеве

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ 100Daily Storm вчера в 12:09

Авиакомпания «Аэрофлот» выложила на своем сайте полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, загоревшегося в московском аэропорту Шереметьево. Рейс SU1492 направлялся из российской столицы в Мурманск, в результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

РИА Новостивчера в 16:07

Пассажиры сгоревшего самолета начали покидать Шереметьево

Вечерняя Москва05 мая в 18:42

Полный список пассажиров сгоревшего SSJ-100

НТВвчера в 11:53

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

РБКвчера в 10:42

В сгоревшем самолете в Шереметьево со взрослыми погибли семеро детей

НовостиВолгограда.рувчера в 01:56

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Lenta.ruвчера в 13:28

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолёта. В нем 33 человека

Фонтанка.Ру05 мая в 18:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 00:06, Ашберн
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Обновлено вчера в 07:51
Армия и оружие

Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя

Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт

В США американец, собиравшийся взорвать людей, получил 16 лет тюрьмы. Аделя Дауда задержали в сентябре 2012 года.
Обновлено вчера в 22:38
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 05:19
Кино

Студия Spyglass снимет римейк «Восставшего из ада»

Студия Spyglass намерена перезапустить популярную в прошлом франшизу "Восставший из ада", создателем которой был Клайв Баркер.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Следователи назвали главные версии катастрофы в Шереметьево

Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Екатерина Шпица объяснила, почему перенесла свадьбу

Несколько месяцев назад 33-летняя Екатерина Шпица получила предложение руки и сердца от директора известной сети фитнес-клубов Руслана Попова.
Обновлено вчера в 07:56
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Британские читатели назвали героиней стюардессу, спасшую пассажиров SSJ-100

Обновлено вчера в 22:57
Экономика

Нацпроектам не хватает песка и щебня

Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05
Хоккей

«Бостон» обыграл «Коламбус» в борьбе за полуфинал Кубка Стэнли

В одном из противостояний "Бостон Брюинз" в шестом матче серии одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:0 и пробился в следующий этап плей-офф.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet

Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:31
Путешествия

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Объединение пассажиров предлагает изменить правила эвакуации

Как писал News.ru, ранее родственники одного из погибших на борту SSJ 100 обратились в СК с просьбой приостановить деятельность международного аэропорта Шереметьево до выяснения причин катастрофы, отозвать сертификат лётной годности Sukhoi Superjet 100-95B, а также установить личности и наказать пассажиров, участвовавших в «спасении» габаритного багажа.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Госдеп внес ясность в сообщения об отзыве украинского посла

Ранее СМИ сообщили об отзыве посла США из Украины. По их данным, дипломат вернется в США 20 мая.
Обновлено вчера в 18:04
Экономика

ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной

Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
Обновлено вчера в 14:34
Авто

Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи автомобилей S-Class в России

Автомобилестроительная компания Mercedes-Benz сообщила об отзыве более 1,5 тысячи моделей S-Class в России.
Обновлено вчера в 11:54
Гаджеты

Руководитель Xiaomi нашел способ спасти телефон-утопленник

Обновлено вчера в 12:50
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие

Советник Зеленского одобрил назначение нового командующего военной операции против Донбасса

Советник новоизбранного президента Украины Зеленского по вопросам безопасности и обороны Апаршин одобрил назначение нового командующего так называемых «объединенных сил», проводящих военную операцию против Донбасса.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына

Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.
Обновлено вчера в 18:39
Единоборства

Макгрегор назвал Нурмагомедова и других дагестанских бойцов крысами

Обновлено вчера в 16:49
Здоровье

Как сберечь суставы в дачный сезон, рассказал врач

Обновлено вчера в 11:47
Транспорт

В центре Екатеринбурга 7 мая пройдёт заключительная репетиция парада

Обновлено вчера в 23:13
Гаджеты

Новый смартфон ZTE Blade A7 с процессором Helio P60 доступен за $90

Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие

России отвели третье место по расходам на оборону

Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено 05 мая в 16:45
ещё по теме
Главное