Вышел первый трейлер сиквела «Сияния» с Юэном МакГрегоромИнфо24 вчера в 16:01

Кинокомпании Warner Bros. показала первый трейлер хоррора «Доктор Сон». Это продолжение фильма «Сияние» 1980 года, снятого Стэнли Кубриком по роману Стивена Кинга.

Вышел первый трейлер сиквела «Сияния» с Юэном МакГрегором

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