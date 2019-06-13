Кино
Вышел первый трейлер сиквела «Сияния» с Юэном МакГрегоромИнфо24 вчера в 16:01
Кинокомпании Warner Bros. показала первый трейлер хоррора «Доктор Сон». Это продолжение фильма «Сияние» 1980 года, снятого Стэнли Кубриком по роману Стивена Кинга.
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Транспорт
СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах
В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Общество
После ЧП на угольном разрезе глава Мысков ушел в отставку
Глава города Мыски Дмитрий Иванов покинул занимаемый пост после схода грунта на разрезе "Кийзасский".
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль
На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено вчера в 04:58
Экономика
НСПК: каждый третий держатель «Мира» не пользуется другими картами
Каждый третий держатель карт платежной системы «Мир» не пользуется другими банковскими картами.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал столицу Украины
Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям изменил написание названия столицы Украины.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома США
Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке
Обновлено вчера в 01:34
Шоу-бизнес
Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь
Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
В Кузбассе в железнодорожной колее нашли маленькую девочку
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»
О своем отношении Собчак написала в телеграм-канале. Как отмечается, Собчак назвала такой поступок "жестью", а Малышеву назвала "мерзавкой".
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
Катар и Австралия сыграют на Кубке Америки-2020
Кубок Америки-2020 пройдет в Колумбии и Аргентине.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Осуждён организатор смертельного полёта президента Польши в Смоленск
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся в Сахалинской области
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
В Астраханской области задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции
Деятельность участников преступного сообщества, подозреваемых в организации незаконной миграции, пресечена сотрудниками полиции в Астраханской области.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Стрелок из новозеландского Крайстчерча не признал вину
Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину.
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье
Первый случай клещевого энцефалита зафиксировали в Омской области
Медики в Омской области лабораторно подтвердили первый случай заражения клещевым энцефалитом.
Обновлено вчера в 04:53
Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено вчера в 15:37
Гаджеты
Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки
Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено вчера в 14:13