Кино

Вышел первый трейлер сиквела «Сияния» с Юэном МакГрегоромИнфо24 вчера в 16:01

Кинокомпании Warner Bros. показала первый трейлер хоррора «Доктор Сон». Это продолжение фильма «Сияние» 1980 года, снятого Стэнли Кубриком по роману Стивена Кинга.
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В сети появился трейлер сиквела «Сияния»

RT на русскомвчера в 18:06

В Сети появился трейлер сиквела «Сияния»

Известиявчера в 15:41

Вышел трейлер сиквела «Сияния»

ТАССвчера в 14:19

Вышел первый трейлер «Доктора Сна» - продолжения «Сияния» Кинга

Российская газетавчера в 14:45

Вышел первый трейлер сиквела «Сияния»

Телеканал 360°вчера в 14:41

Появился трейлер сиквела «Сияния»

Газета.Ruвчера в 15:25

Первый тизер фильма «Доктор Сон» — по роману Стивена Кинга

Мир фантастикивчера в 12:24
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Транспорт

СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах

В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Общество

После ЧП на угольном разрезе глава Мысков ушел в отставку

Глава города Мыски Дмитрий Иванов покинул занимаемый пост после схода грунта на разрезе "Кийзасский".
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

В Москве загорелся Измайловский кремль

На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено вчера в 04:58
Экономика

НСПК: каждый третий держатель «Мира» не пользуется другими картами

Каждый третий держатель карт платежной системы «Мир» не пользуется другими банковскими картами.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка

Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Общество

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал столицу Украины

Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям изменил написание названия столицы Украины.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено вчера в 10:24
Политика

Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома США

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня.
Обновлено вчера в 16:32
Политика

Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке

Обновлено вчера в 01:34
Шоу-бизнес

Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь

Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

В Кузбассе в железнодорожной колее нашли маленькую девочку

Обновлено вчера в 22:26
Общество

Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»

О своем отношении Собчак написала в телеграм-канале. Как отмечается, Собчак назвала такой поступок "жестью", а Малышеву назвала "мерзавкой".
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж

Обновлено вчера в 14:46
Футбол

Катар и Австралия сыграют на Кубке Америки-2020

Кубок Америки-2020 пройдет в Колумбии и Аргентине.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

Осуждён организатор смертельного полёта президента Польши в Смоленск

Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Пассажирский автобус перевернулся в Сахалинской области

Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

В Астраханской области задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции

Деятельность участников преступного сообщества, подозреваемых в организации незаконной миграции, пресечена сотрудниками полиции в Астраханской области.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Стрелок из новозеландского Крайстчерча не признал вину

Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину.
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Обновлено вчера в 23:31
Здоровье

Первый случай клещевого энцефалита зафиксировали в Омской области

Медики в Омской области лабораторно подтвердили первый случай заражения клещевым энцефалитом.
Обновлено вчера в 04:53
Политика

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено вчера в 15:37
Гаджеты

Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки

Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено вчера в 14:13
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Юэн Макгрегор
Актёр
Шотландский актёр. Лауреат премии «Золотой глобус», двукратный лауреат премии BAFTA. Актёр снимается как в независимом кино, так и в высокобюджетных голливудских проектах.
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Стивен Кинг
Американский писатель
Американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму; получил прозвище «Король ужасов». Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым был снят ряд художественных фильмов, телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы. Кинг опубликовал 56 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг.
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