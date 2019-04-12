Кино

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»Газета.Ru 13:43

Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
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Вышел первый трейлер Эпизода IX «Звездных войн»

Российская газета14:10

Опубликован первый тизер-трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Дождь13:26

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Газета.Ru13:43

Девятый эпизод «Звездных войн» получил название и трейлер

Lenta.ru13:19

Рассвет Скайуокеров: Вышел первый трейлер нового эпизода «Звёздных войн»

Фильм.ру13:36

В Сети появился первый тизер-трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Росбалт14:03

Первый тизер и подробности IX эпизода «Звёздных войн» — «Восхождение Скайуокера»

Мир фантастики13:10
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Экономика

Самый богатый кремлевский чиновник заработал 657 млн рублей

Больше других кремлевских чиновников в 2018 году заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Обновлено в 12:14
Политика

Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии

Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять участие в пресечении "серых" схем транзита животноводческой продукции из Белоруссии, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:23
Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено в 12:34
Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие

Госиспытания ЗРК «Витязь» завершены

Обновлено в 09:26
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Автоспорт

В Ferrari по-прежнему делают ставку на Феттеля

В Бахрейне Шарль Леклер убедительно продемонстрировал, что в тот уик-энд был быстрее своего напарника, Себастьяна Феттеля, но это ещё не значит, что в Ferrari готовы поменять свой подход: гонщики Скудерии могут соперничать друг с другом, однако лидером остаётся четырёхкратный чемпион мира.
Обновлено в 05:07
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах

Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Спорт

Самарин с ошибками исполнил произвольную программу на командном ЧМ

Обновлено в 06:23
Космос

Второй запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX прошёл успешно

Американская компания SpaceX провела первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Обновлено в 02:20
Общество

Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Турки откажутся от F-35 ради Су-57

Возможности российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 по ключевым характеристикам превосходят параметры его американского аналога – F-35.
Обновлено в 02:48
Общество

Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы

Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Политика

В Минобороны Украины проверят, не уклонялся ли Зеленский от армии

Министерство обороны Украины проверит информацию о возможном уклонении от армии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщило 12 апреля информационное агентство «Украинская правда».
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя

Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Петербурженка «сдавала в аренду» мужчинам родную 10-летнюю дочь

Обновлено в 04:21
Армия и оружие

«Медведей» заподозрили в кибератаке на Минобороны Испании

"Анализы без сомнения указывают на группу русских хакеров Fancy Bear", — сообщает интернет-издание Español со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 09:39
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика

Польша не пустила российский парусник в свои воды

Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Космос

Матвиенко поздравила россиян с Днём космонавтики

Сегодня, отметила она, российская космонавтика занимает достойное место в мировом ракето- и кораблестроении, сохраняет лидирующие позиции в освоении и использовании космического пространства.
Обновлено в 01:05
Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено в 01:56
Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом

Обновлено в 02:46
Политика

Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии

Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено вчера в 05:26
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита.
Обновлено в 12:40
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Политика

Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Испании

Полиция испанской столицы Мадрида по запросу США задержала бывшего главу военной разведки Венесуэлы и депутата Нацассамблеи Уго Карвахаля.
Обновлено в 13:54
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