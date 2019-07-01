Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобожденияКоммерсантъ 09:03

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
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Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Коммерсантъ09:03

«Медуза»: ФСБ курирует московский похоронный рынок из-за миллиардов рублей «черного нала»

Медиазона09:02
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Футбол

СМИ узнали о переговорах «Зенита» о расторжении контракта с Маркизио

Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Музыка

Лоза прокомментировал решение певицы Катамадзе не выступать в России

Музыкант Юрий Лоза оценил высказывания певицы Нино Катамадзе в адрес России.
Обновлено в 08:24
Транспорт

Минтранс придумал правила для совместных поездок

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Происшествия

Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге

В Санкт-Петербурге 26 человек отравились шаурмой в кафе.
Обновлено в 07:40
Общество

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Общество

РБК: «Вкусвилл» откроет магазины нового формата

Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 08:22
Политика

Пентагон испугался победы России в войне за влияние

Соединенные Штаты недостаточно эффективно противодействуют все более наглой «политической войне», которую ведет Россия по всему миру.
Обновлено в 07:04
Энергетика

Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Обновлено в 08:05
Игры

Sony рассматривает возможность приобретения новых игровых студий

Главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан пообщался с изданием Nikkei и рассказал, что Sony заинтересована в приобретении новых игровых студий, так как "контент сейчас становятся ещё важнее, чем когда-либо".
Обновлено в 08:26
Политика

Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Успенская ищет донора яйцеклетки для ЭКО

Певица хочет стать мамой во второй раз Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской появилось любопытное сообщение.
Обновлено в 03:28
Политика

Макрон констатировал провал саммита ЕС

Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
Обновлено в 07:35
Экономика

Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитов

Отношение граждан России к банкам за минувший год не изменилось — почти половина (46%) считают, что вклады являются оптимальным решением, а 32% высказали противоположную точку зрения.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Здоровье

Москвичка отсудила у стоматологов более 2 миллионов рублей

Пациентка частной стоматологической клиники в Москве отсудила у врачей более 2 миллионов рублей за плохую работу.
Обновлено в 08:59
Общество

Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Политика

Партия Порошенко возглавила антирейтинг на Украине

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» удерживает первое место в антирейтинге парламента.
Обновлено в 08:58
Общество

Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера панд

Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне «Фауна Китая».
Обновлено в 05:12
Общество

Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии

В материале, опубликованном на сайте Навального, отмечается, что у 75-летней матери политика Эльдибитты имеется особняк на Чистых прудах и пентхаус площадью 600 кв. м. Также в собственности семьи главного единоросса Москвы есть квартира в окрестностях Патриарших прудов, две дачи на Рублёвке и иные активы.
Обновлено в 08:22
Экономика

Титов назвал дело «Рольфа» характерным для российских компаний

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф».
Обновлено в 06:44
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения

Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Экономика

Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам

За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
Обновлено в 06:41
Общество

Сбежавшую с 40 миллионами долларов жену правителя Дубая потеряли

Обновлено в 08:28
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев

Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Мини-Кайли: годовалую Сторми одели в облегающее мини

Like mother like daughter: 21-летняя Кайли Дженнер одевает маленькую дочь Сторми в облегающие мини и модные кроссовки.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

Обновлено в 08:24
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