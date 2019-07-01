Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

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