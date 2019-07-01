Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобожденияКоммерсантъ 09:03
Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
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Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Обновлено в 03:35
Энергетика
Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу
Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
Обновлено в 04:15
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Авто
В России массово отзывают авто Porsche Panamera
Обновлено в 04:17
Хоккей
Вратарь Судницин перешел в «Авангард»
Вратарь Александр Судницин перешел в «Авангард», сообщает официальный сайт омского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:40
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин прокомментировал скандал Темниковой и Фадеева
Продюсер Максим Фадеев предпочитает не комментировать слова Елены Темниковой о его романе с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 09:10
Общество
О ситуации с паводком в Канске доложили губернатору
В начале заседания губернатор Александр Усс попросил доложить о ситуации в Канске, где из-за повышения уровня воды в реке Кан подтопило часть местности.
Обновлено в 01:46
Футбол
Боккетти может вернуться в «Дженоа»
Итальянец уже играл за генуэзский клуб с 2008 по 2010 год до перехода в «Рубин». Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12
12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество
Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении
Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Политика
Кандидатов в МГД могут снять с выборов, если докажут подделку подписей
Кандидатов в Мосгордуму могут снять с выборов, если докажут фальсификацию подписей избирателей, рассказал в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри
Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Герасимов обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником генерального штаба вооружённых сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером, была обсуждена ситуация в Сирии, в том числе в зоне деэскалации Идлиб, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Обновлено в 09:21
Кино
Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»
Напоминаем, что последний сезон «Игры престолов» не очень понравился зрителям – многие из них даже подписали петицию с требованием переснять концовку эпопеи.
Обновлено вчера в 13:26
Финансы
В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой
Ранее министр экономичного развития РФ Максим Орешкин заявил, что высокие темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 08:20
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Авто
«GM-АвтоВАЗ» обновил внедорожник Chevrolet Niva
Официальные дилеры совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» начали продажи модернизированного внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено в 09:42
Футбол
«Арсенал» продолжает интересоваться Браими
Бывший полузащитник "Порту" Ясин Браими может перейти в "Арсенал", пишет Sky sources.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Германии потерпел крушение военный вертолет
В земле Нижняя Саксония, неподалеку от коммуны Эрцен потерпел крушение принадлежащий министерству обороны Германии вертолет.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Музыка
Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе
Ранее Катамадзе заявила, что приняла решение больше не выступать в России.
Обновлено в 05:09
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Общество
В среду в Москве снова похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что после теплого начала рабочей недели в столицу вновь вернется прохладная погода.
Обновлено в 05:09
Теннис
Соболенко в двух сетах проиграла Рыбариковой в первом круге Уимблдона
За выход в третий круг соревнований Рыбарикова поспорит с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Кори Гауфф (США, Q). Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер.
Обновлено в 09:26
Наука
В Британии обнаружено 4000-летнее захоронение друидов
Захоронение, обнаруженное археологами на британском острове Англси, было построено "магическими" священнослужителями, более известными как друиды.
Обновлено в 02:16