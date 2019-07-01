Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобожденияКоммерсантъ 09:03

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
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Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

РБК09:02

Расследование Ивана Голунова: Как УФСБ по Москве связано с похоронным бизнесом

Ведомости09:15

Это текст не про спорт. Публикуем пересказ расследования Голунова, чтобы вы знали, за что подбрасывают наркотики

Sports.ru09:03

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Коммерсантъ09:03

Расследование Голунова прочтут свыше 10 миллионов человек. Флешмоб журналистов прорвал блокаду «Яндекса»

Фонтанка.Ру10:18

Как московские кладбища связаны с ФСБ. Главные факты из расследования Ивана Голунова

Forbes09:35

Рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье контролируют бизнесмены, связанные сотрудниками ФСБ

Эхо Москвы09:30
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Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Обновлено в 03:35
Энергетика

Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу

Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
Обновлено в 04:15
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Авто

В России массово отзывают авто Porsche Panamera

Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Хоккей

Вратарь Судницин перешел в «Авангард»

Вратарь Александр Судницин перешел в «Авангард», сообщает официальный сайт омского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:40
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Адвокат: скорее всего, Мамаева и Кокорина этапируют в выходные

Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин прокомментировал скандал Темниковой и Фадеева

Продюсер Максим Фадеев предпочитает не комментировать слова Елены Темниковой о его романе с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 09:10
Общество

О ситуации с паводком в Канске доложили губернатору

В начале заседания губернатор Александр Усс попросил доложить о ситуации в Канске, где из-за повышения уровня воды в реке Кан подтопило часть местности.
Обновлено в 01:46
Футбол

Боккетти может вернуться в «Дженоа»

Итальянец уже играл за генуэзский клуб с 2008 по 2010 год до перехода в «Рубин». Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12

12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество

Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении

Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Политика

Кандидатов в МГД могут снять с выборов, если докажут подделку подписей

Кандидатов в Мосгордуму могут снять с выборов, если докажут фальсификацию подписей избирателей, рассказал в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри

Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в Израиле

Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Герасимов обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником генерального штаба вооружённых сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером, была обсуждена ситуация в Сирии, в том числе в зоне деэскалации Идлиб, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Обновлено в 09:21
Кино

Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»

Напоминаем, что последний сезон «Игры престолов» не очень понравился зрителям – многие из них даже подписали петицию с требованием переснять концовку эпопеи.
Обновлено вчера в 13:26
Финансы

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

Ранее министр экономичного развития РФ Максим Орешкин заявил, что высокие темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 08:20
Здоровье

Ночная потливость может сигнализировать об онкологии

Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Авто

«GM-АвтоВАЗ» обновил внедорожник Chevrolet Niva

Официальные дилеры совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» начали продажи модернизированного внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено в 09:42
Футбол

«Арсенал» продолжает интересоваться Браими

Бывший полузащитник "Порту" Ясин Браими может перейти в "Арсенал", пишет Sky sources.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В Германии потерпел крушение военный вертолет

В земле Нижняя Саксония, неподалеку от коммуны Эрцен потерпел крушение принадлежащий министерству обороны Германии вертолет.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа

Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Музыка

Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе

Ранее Катамадзе заявила, что приняла решение больше не выступать в России.
Обновлено в 05:09
Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Общество

В среду в Москве снова похолодает

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что после теплого начала рабочей недели в столицу вновь вернется прохладная погода.
Обновлено в 05:09
Теннис

Соболенко в двух сетах проиграла Рыбариковой в первом круге Уимблдона

За выход в третий круг соревнований Рыбарикова поспорит с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Кори Гауфф (США, Q). Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер.
Обновлено в 09:26
Наука

В Британии обнаружено 4000-летнее захоронение друидов

Захоронение, обнаруженное археологами на британском острове Англси, было построено "магическими" священнослужителями, более известными как друиды.
Обновлено в 02:16
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