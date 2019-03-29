Опубликован первый чертеж нового iPhone XIФедералПресс 05:16

с чего всё началось

В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple. По предварительным данным, снимки iPhone XI предоставил источник из цепочки поставок комплектующих. На фото запечатлен чертеж из рабочей документации по производству смартфона.

Наука Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.

Политика Медведев призвал различать критику и оскорбление власти Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".

Авто Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.

Общество Обновленные образовательные стандарты представило Минпросвещения Проекты обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования опубликовало министерство просвещения РФ совместно с Российским государственным педагогическим университетом (РГПУ), Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) и Московским городским педагогическим университетом (МГПУ).

Происшествия Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».

Энергетика Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом Совместное предприятие Газпрома и «Русгаздобычи» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров голубого топлива, производя 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 млн тонн этана и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), передает РИА «Новости».

Единоборства Багов временно временно отстранен от участия в турнирах лиги ACA Президент лиги ACA Алексей Яценко заявил, что российский боец Али Багов отказался от поединка c Хусейном Халиевым за день до поединка.

Происшествия Ишаев обжаловал свой домашний арест Защита бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве, подала жалобу на решение суда о его домашнем аресте, сообщил адвокат бывшего чиновника Павел Зайцев.

Общество Саратовец получит от ресторана компенсацию за отказ в работе Саратовский областной суд 28 марта рассмотрел дело о признании незаконным отказа в приеме на работу.

Армия и оружие Минобороны показало галлюциногенный щит Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.

Здоровье Первые случаи укуса клещами зафиксированы в Приангарье Уже 19 случаев обращения по поводу укуса клещами зафиксировано в Приангарье.

Футбол Месси скучает по противостоянию с Роналду Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".

Происшествия Снаряд времен ВОВ обнаружили на стройплощадке ЖК «Шереметьевский» В Бутырском районе столицы обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Происшествия В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.

Политика Порошенко обвинил Коломойского в мести за национализацию «Приватбанка» Президент Украины Пётр Порошенко считает, что, транслируя на телеканале "1+1" якобы ложную информацию о нём, владелец канала олигарх Игорь Коломойский мстит за национализацию "Приватбанка".

Политика Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций по делу Скрипалей Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о намерении применить «вторую волну» антироссийских санкций по делу Скрипалей.

Общество Пользователи соцсетей оживили хештег #учителятожелюди Интернет-пользователи поддержали алтайскую учительницу, вынужденную уволиться из школы из-за фото в купальнике.

Политика Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного Российский президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.

Армия и оружие Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».