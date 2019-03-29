Гаджеты
Опубликован первый чертеж нового iPhone XIФедералПресс 05:16
В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple. По предварительным данным, снимки iPhone XI предоставил источник из цепочки поставок комплектующих. На фото запечатлен чертеж из рабочей документации по производству смартфона.
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с чего всё началось
Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.РИА Новости04:31
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Происшествия
После ДТП на Можайке уволили полицейского
Обновлено в 10:35
Футбол
Нападающий «Зенита» Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию.
Обновлено в 12:28
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Политика
Медведев призвал различать критику и оскорбление власти
Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 08:49
Авто
Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье
Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.
Обновлено в 07:25
Общество
Обновленные образовательные стандарты представило Минпросвещения
Проекты обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования опубликовало министерство просвещения РФ совместно с Российским государственным педагогическим университетом (РГПУ), Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) и Московским городским педагогическим университетом (МГПУ).
Обновлено в 08:02
Политика
В Кремле порассуждали о выборах президента Украины
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Энергетика
Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом
Совместное предприятие Газпрома и «Русгаздобычи» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров голубого топлива, производя 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 млн тонн этана и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), передает РИА «Новости».
Обновлено в 12:46
Единоборства
Багов временно временно отстранен от участия в турнирах лиги ACA
Президент лиги ACA Алексей Яценко заявил, что российский боец Али Багов отказался от поединка c Хусейном Халиевым за день до поединка.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Ишаев обжаловал свой домашний арест
Защита бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве, подала жалобу на решение суда о его домашнем аресте, сообщил адвокат бывшего чиновника Павел Зайцев.
Обновлено в 11:41
Транспорт
У «Лахта Центра» в Петербурге построят новый мост
Обновлено в 10:49
Общество
Саратовец получит от ресторана компенсацию за отказ в работе
Саратовский областной суд 28 марта рассмотрел дело о признании незаконным отказа в приеме на работу.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щит
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Здоровье
Первые случаи укуса клещами зафиксированы в Приангарье
Уже 19 случаев обращения по поводу укуса клещами зафиксировано в Приангарье.
Обновлено в 00:36
Футбол
Месси скучает по противостоянию с Роналду
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:17
Происшествия
Снаряд времен ВОВ обнаружили на стройплощадке ЖК «Шереметьевский»
В Бутырском районе столицы обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Политика
Порошенко обвинил Коломойского в мести за национализацию «Приватбанка»
Президент Украины Пётр Порошенко считает, что, транслируя на телеканале "1+1" якобы ложную информацию о нём, владелец канала олигарх Игорь Коломойский мстит за национализацию "Приватбанка".
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Политика
Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций по делу Скрипалей
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о намерении применить «вторую волну» антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Обновлено в 11:48
Общество
Пользователи соцсетей оживили хештег #учителятожелюди
Интернет-пользователи поддержали алтайскую учительницу, вынужденную уволиться из школы из-за фото в купальнике.
Обновлено в 10:37
Политика
Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного
Российский президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Здоровье
Для больниц региона по нацпроекту «Здравоохранение» будет закуплена новая медтехника
Работа в рамках нацпроекта "Здравоохранение" ориентирована на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детской медицины, борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, решение кадрового вопроса, развитие экспорта медицинских услуг, создание единого цифрового контура в здравоохранении.
Обновлено в 03:12
Футбол
Конте требует от «Челси» € 10,5 млн, клуб обвинил тренера в конфликте с игроками
Экс-тренер "Челси" Антонио Конте намерен отсудить у своей бывшей команды 10.5 миллионов евро.
Обновлено в 10:59