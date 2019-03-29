Опубликован первый чертеж нового iPhone XIФедералПресс 05:16

с чего всё началось

В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple. По предварительным данным, снимки iPhone XI предоставил источник из цепочки поставок комплектующих. На фото запечатлен чертеж из рабочей документации по производству смартфона.

Политика США подготовили новые санкции против России Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Экономика ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. О ситуации в ВЭБе читайте в публикации "Ъ" "Докапитализация для мультипликации".

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.

Политика Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.

Политика Госдеп США раскрыл задачи российских военных в Венесуэле Российские военные в Венесуэле помогают наладить работу С-300, нарушенную из-за недавних масштабных отключений электроэнергии.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.

Политика Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Политика Медведев прокомментировал дело Абызова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Спорт Загитова рассказала, что ее завело на ЧМ Загитова отметила, что это ее завело и помогло хорошо прокатать программу.

Хоккей Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Общество Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.

Политика Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).

Политика Коломойский назвал организатора провокации в Черном море Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.

Происшествия «Детский мир» в центре Москвы проверяют после угрозы «минирования» Правоохранители приступили к проверке всех помещений Центрального детского магазина в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Энергетика Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.

Происшествия Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.

Авто Какие иномарки дороже всего обходятся при эксплуатации Замыкает тройку лидеров самых дорогих в эксплуатации автомобилей Cadillac Escalade – ориентировочная стоимость обслуживания этой модели обойдется в 203 000 рублей в год.

Футбол Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.

Шоу-бизнес Собчак и Водянова покривлялись на камеру во время встречи в Катаре Звезда сериала «Универ» вспомнила, как светская львица оскорбляла её в 2011 году во время выборов в Госдуму.