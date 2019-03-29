Гаджеты
Опубликован первый чертеж нового iPhone XIФедералПресс 05:16
В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple. По предварительным данным, снимки iPhone XI предоставил источник из цепочки поставок комплектующих. На фото запечатлен чертеж из рабочей документации по производству смартфона.
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с чего всё началось
Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.РИА Новости04:31
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