Экономика
Путин утвердил перечень поручений по улучшению жизни россиянРИА Новости 07:19
Владимир Путин утвердил перечень поручений различным ведомствам в рамках реализации послания Федеральному Собранию, которое президент озвучил 20 февраля. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
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Армия и оружие
Пакистан провел обстрелы на границе с Индией
Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии. Об этом сообщает Asian News International.
Обновлено в 22:34
Политика
Трамп и Ким Чен Ын начали второй день саммита в Ханое
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын начали в Ханое второй день саммита.
Обновлено в 21:04
Экономика
Источник: Россия к концу 2020-х годов планирует построить два эсминца типа «Лидер»
Россия к концу 2020-х годов планирует построить два эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 типа "Лидер", стоимость создания каждого корабля составит около 100 млрд рублей.
Обновлено в 19:32
Общество
Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян
В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Из «китовой тюрьмы» в Приморье пропала косатка
Природоохранная прокуратура заявила о пропаже одной косатки из бухты Средняя в Приморском крае.
Обновлено в 22:24
Политика
Поведение Петра Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
Видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко во время визита в Запорожье срывает шапку с головы женщины, вызвал дискуссию среди пользователей социальных сетей.
Обновлено в 21:27
Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Структура закупила сигареты у единственного поставщика на общую сумму 19,05 млн руб.
Обновлено в 16:10
Общество
Река Русская затопила город в Калифорнии
Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила в четверг газета SFGate.
Обновлено в 16:59
Экономика
Россияне смогут переводить деньги, зная лишь номер телефона получателя
Параллельно Сбербанк развивает свою систему переводов по телефонному номеру, к ней присоединились "Тинькофф банк" и Совкомбанк.
Обновлено в 22:17
Авто
ФАС установила максимальную стоимость автомобильных номеров
Максимальные затраты автовладельцев, которые после вступления в силу нового закона «О регистрации транспортных средств» решат поставить на учет свои машины, определила Федеральная антимонопольная служба.
Обновлено в 09:31
Экономика
ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard
Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), компаний розничной торговли (АКОРТ), торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России возбудить дело в отношении Visa и MasterCard.
Обновлено в 19:37
Музыка
Украина отказалась участвовать в Евровидении-2019
Обновлено в 13:31
Политика
В конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убийство Немцова
Председатель комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол внесли в конгресс резолюцию с призывом к администрации президента США Дональда Трампа расследовать обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова и ввести санкции против причастных к этому преступлению, сообщается на сайте комитета.
Обновлено в 21:19
Происшествия
Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга
Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено в 08:29
Энергетика
WSJ: Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию
Венесуэла наращивает экспорт сырой нефти в страны Европы и Индию из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 20:25
Политика
Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о намерении посадить одного из кандидатов в президенты в тюрьму.
Обновлено в 15:20
Политика
Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле
Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН собственный проект резолюции по Венесуэле.
Обновлено в 16:22
Хоккей
«Тампа» обыграла «Рейнджерс», Кучеров набрал три очка
Форвард "молний" Никита Кучеров стал автором трех результативных передач. Российский нападающий в 64 матчах набрал 104 (30+74) очка.
Обновлено в 22:28
Политика
В Конгрессе США захотели узнать о доходах и имуществе Путина
Члены палаты представителей конгресса США Вал Деминг и Элиза Стефаник внесли законопроект с требованием к разведслужбам предоставить информацию о доходах и имуществе российского президента Владимира Путина, сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Единоборства
Скончался боец ММА Аркадий Лисин
Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено в 18:05
Энергетика
«Роснефть» намерена загрузить Севморпуть сырьем со своих месторождений
Президент "Нефтегазхолдинга" (НГХ) Эдуард Худайнатов и глава "Росатома" Алексей Лихачев обратились к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой оценить целесообразность создания совместной инфраструктуры поставок нефти для принадлежащей НГХ Пайяхской группы месторождений и Ванкорского кластера "Роснефти" для дозагрузки СМП, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 18:09
Происшествия
Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета
Учащийся медицинского класса одной из московских школ спас жизнь мужчине на борту самолета, сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Обновлено в 09:20
Происшествия
На Сахалине четверо подростков отравились неизвестными таблетками
Четверо школьников из Охи 26 февраля попали в больницу из-за отравления неизвестным веществами. Среди них - мальчик и три девочки 13-14 лет.
Обновлено в 21:39
Политика
Адвокат Игоря Малашенко прокомментировал его смерть
Обновлено в 19:07
Происшествия
Власти Екатеринбурга отобрали жилье у спасшего трех детей героя
Жителя Екатеринбурга, который спас трех детей из пожара, а получил в награду от властей огнетушитель, выселили из квартиры.
Обновлено в 22:20
Экономика
Русгидро может начать обсуждение увеличения free float в 19г
Обсуждение начнется в 2019 году, сказал Рижинашвили. Акции Русгидро были исключены из индекса MSCI Russia в ноябре 2018 года.
Обновлено в 05:07
Политика
Госдеп поприветствовал итоги выборов в Молдавии
Госдепартамент США в среду поприветствовал итоги выборов в парламент Молдавии, однако разделил некоторые озабоченности ОБСЕ, говорился в сообщении ведомства.
Обновлено в 20:44