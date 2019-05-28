Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7Газета.Ru 00:32

с чего всё началось

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева. Об этом сообщается на сайте федерального бюро расследований авиапроисшествий ФРГ.

Происшествия Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.

Происшествия СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Шоу-бизнес Егор Крид впервые объяснил, почему ушел из Black Star На протяжении семи лет Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, не просто являлся частью музыкального лейбла Black Star, а был самым известным и востребованным его артистом, на долю которого приходилось более всего концертов и прибыли.В данный момент артист и лейбл расстались, причем Крид сохранил свой творческий псевдоним.

Политика Посла Испании вызвали в МИД России Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.

Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Политика Правительство утвердило новый состав ВАК Правительство России утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), председателем остался ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.

Общество Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.

Происшествия В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Гаджеты Xiaomi представила «убийцу флагманов» среди смартфонов Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.

Общество Брянские выпускники начали сдавать ЕГЭ В Брянске, как сообщает городской отдел образования, географию сдает 31 выпускник, литературу — 155 человек.

Музыка Результаты Евровидения-2019 намерена оспорить Литва Литва в ближайшее время намерена подать официальную заявку в Европейский вещательный союз (EBU) с требованием пересмотреть итоги прошедшего две недели назад песенного конкурса Евровидение.

Кино Роднянская и Серебренников откроют ретроспективные показы «Кинотавра» Режиссер Кирилл Серебренников и продюсер Александр Роднянский 1 июня в Москве откроют ретроспективную программу фильмов-лауреатов "Кинотавра", передает ТАСС.

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров прокатился на катере с автоматом в руках Певец Филипп Киркоров опубликовал новую фотографию в Instagram, на которой он стоит на катере с автоматом Калашникова.

Армия и оружие Сербия отправила войска к границе с Косово Военные силы Сербии отправились из Кралево в населенный пункт Рашка, который находится рядом с границей Сербии и Косово, сообщает радиостанция Б92.

Авто Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.

Кино Поклонники «Игры престолов» назвали самого преданного персонажа Поклонники "Игры престолов" назвали самого преданного персонажа. Им оказался герой 44-летнего актера массовки Эндрю МакКлея.

Авто Volvo объявила российские цены на новый седан Volvo S60 Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.

Происшествия В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.