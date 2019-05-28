Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7Газета.Ru 00:32

с чего всё началось

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева. Об этом сообщается на сайте федерального бюро расследований авиапроисшествий ФРГ.

Общество NYT: умер основатель Human Rights Watch Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.

Политика На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.

Происшествия В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу В Вольске Саратовской области в одной из школ ученик седьмого класса топором ударил 12-летнюю девочку.

Политика МИД РФ назвал провокацией задержание сербов в Косово «Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенные муниципалитеты на севере края утром 28 мая и задержание 13 местных сербов как очередную провокацию Приштины, направленную на устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем», - говорится в сообщении.

Авто Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.

Здоровье В России изменились правила обязательного медицинского страхования Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.

Экономика В Смольном рассказали, что доходы Петербурга выросли на 16% Доходы Петербурга за пять месяцев нынешнего года увеличились на 16% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Футбол Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана» Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо не стал дожидаться окончания контракта и досрочно покинул клуб.

Хоккей Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.

Происшествия Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.

Шоу-бизнес Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".

Происшествия Опубликованы фото подлодки ВМС США после столкновения с горой Фотографии были выложены в Сеть после столкновения атомной подводной лодки ВМС США San Francisco с горой в водах Тихого океана.

Хоккей Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020 Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.

Происшествия Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.

Общество Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло 11 Американский альпинист скончался во время спуска с самой высокой горы мира - Эвереста, общее число покорителей вершин, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11, сообщает агентство IANS со ссылкой на непальские власти.

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Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

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Общество «Связной» и «Евросеть» остались без главы «МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».

Кино Актёр массовки назван самым преданным персонажем «Игры престолов» Отметившегося почти во всех ключевых битвах «Игры престолов» актёра массовки Эндрю МакКлея интернет-пользователи назвали самым преданным персонажем сериала.

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Происшествия В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Мост в Киеве продолжает трескаться Вандалы испортили первый защитный слой стекла. Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел мост и пообещал восстановить разрушенные участки за сутки.

Гаджеты Новый iPhone позволит подключить сразу две пары AirPods Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подключать одну пару наушников и другой девайс, который используется для передачи потока аудио.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.