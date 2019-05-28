Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7Газета.Ru 00:32

с чего всё началось

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева. Об этом сообщается на сайте федерального бюро расследований авиапроисшествий ФРГ.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.

Общество На жителя Смоленска составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о неуважении к власти На жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол о неуважении к власти из-за картинки с президентом России Владимиром Путиным под новостью о неуважении к власти.

Экономика Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Общество В США анаконда произвела потомство без самца Зеленая анаконда, содержащаяся в бостонском Аквариуме произвела на свет потомство без участия самцов.

Происшествия Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.

Общество Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.

Общество Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.

Экономика Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет «Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Авто Опубликованы новые фото пикапа на базе Lada Vesta Цены на грузовую «Гранту» начинаются от 682 тысяч рублей, но очевидно, что на базе «Весты» такой пикап обошелся бы дороже.

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Общество Мошенники изобрели новый способ кражи денег через соцсети Мошенники изобрели новую схему кражи денег через социальные сети.

Происшествия В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.

Гаджеты Intel рассказала, какие компьютеры получат поддержку новейшего стандарта Wi-Fi 6 Компания Intel на выставке Computex 2019, которая проходит в Тайбэе с 28 мая по 1 июня, рассказала о развитии новейшего стандарта Wi-Fi 6 в ближайшем будущем.

Футбол Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times.

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Шоу-бизнес Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой 31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.

Общество Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.

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Авто В Сети появилось фото Kia Xceed без камуфляжа Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.

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