Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7Газета.Ru 00:32
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева. Об этом сообщается на сайте федерального бюро расследований авиапроисшествий ФРГ.
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с чего всё началось
Немецкое Федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.РБКвчера в 17:25
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