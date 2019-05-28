Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7Газета.Ru 00:32

с чего всё началось

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева. Об этом сообщается на сайте федерального бюро расследований авиапроисшествий ФРГ.

Политика Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

Авто Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.

Происшествия В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.

Экономика Чистая прибыль AFI Development в первом квартале выросла на 18% Чистая прибыль AFI Development в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с первым кварталом прошлого года на 18% - до 6 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Происшествия Подросток ударил школьницу топором В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.

Общество ВЦИОМ узнал, где россияне проведут летний отпуск Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, где россияне планируют провести отпуск этим летом.

Происшествия В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Хоккей Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.

Музыка Хорошее год от года: поп-певице Кайли Миноуг исполняется 51 год Именинница удостоена ордена Британской империи 28 мая свой день рождения отмечает австралийская и британская певица, автор песен и актриса Кайли Миноуг.

Общество Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.

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Гаджеты Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Авто Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.

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Общество Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.

Экономика Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

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Наука Удалось поднять верхнюю планку температуры существования сверхпроводников Материал потребовалось поместить под чрезвычайно высокое давление — от 150 до 170 гигапаскалей, что более чем в полтора миллиона раз превышает атмосферное давление, и только в этих условиях крошечный образец материала размером всего в несколько микрон демонстрировал сверхпроводимость на новой рекордно высокой температуре.

Футбол Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана» Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо не стал дожидаться окончания контракта и досрочно покинул клуб.

Общество Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.

Энергетика Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.

Авто В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.

Политика Прокуроры САП объявили Омеляну обвинения Во время заседания объявили об обвинениях министру и определили порядок и объем исследования доказательств.