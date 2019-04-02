Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»NewInform 08:29

Ролик появился на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment. Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал». Минутный ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment.
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7 трейлеров недели по версии «Газеты.Ru»

Газета.Ru14:06

Marvel опубликовала новый трейлер «Мстителей»

ФАН11:20

Танос возвращается в новом трейлере фильма «Мстители: Финал»

Фильм Про08:29

В сети появился новый трейлер «Мстителей»

RT на русском10:33

Вышел новый трейлер «Мстителей»

Телеканал 360°08:58

Опубликован новый трейлер «Мстителей»

РИА Новости10:52

Объединение Старка и Кэпа и начало битвы с Таносом в новом трейлере «Мстителей: Финал»

Афиша Daily08:24
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Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в ДТП

Сэм Янгер, сын главы Службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, погиб в автокатастрофе.
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Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

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Происшествия

В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено в 16:30
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Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа

Обновлено в 16:06
Происшествия

В Техасе один человек погиб при пожаре на химическом заводе

Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 07:00
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:11
Политика

НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе

Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.
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В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

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Общество

Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн

Обновлено в 14:32
Армия и оружие

Бывший офицер Минобороны получил 19 лет за участие в ИГ

Бывшего офицера Минобороны Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в «Исламском государстве» (организация запрещена в РФ).
Обновлено в 04:28
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России предложило включить в Налоговый кодекс пять новых глав.
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Космос

Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено в 16:16
Происшествия

Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

Обновлено в 21:22
Происшествия

Пожар произошел в детском лагере под Хабаровском

Обновлено в 20:52
Экономика

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Голый полицейский арестовал преступника в сауне

В пригороде Стокгольма, столицы Швеции, обнаженный полицейский арестовал беглого преступника, приговоренного к тюремному заключению за нападение с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 09:33
Общество

Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Минобороны ознакомило ОЗXО с оценками доклада по «химатаке» в Думе

"Глава Техсекретариата ОЗXО был подробно ознакомлен с оценками Минобороны России в отношении опубликованного 1 марта доклада Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии по химинциденту в г. Дума 7 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:31
Политика

Осужденному в США за киберпреступления Селезневу отказали в апелляции

Россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, отказали в апелляции.
Обновлено в 12:00
Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий

В феврале этого года назначенные пенсии выросли на 5,9 процента по сравнению с февралем прошлого года - до 14 116 рублей.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским

Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:45
Общество

«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию

Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено в 12:20
Наука

Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида

Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия

Все обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 09:26
Политика

МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле

МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Политика

Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против Гуаидо

"Национальное учредительное собрание Венесуэлы утверждает разрешить продолжение судебного расследования в отношении гражданина Хуана Гуаидо", - говорится в принятом документе.
Обновлено в 20:41
Хоккей

«Коламбус» проиграл «Бостону», Бобровский пропустил 4 шайбы

"Коламбус" на своем льду проиграл "Бостону" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:6). "Брюинз" прервал пятиматчевую серию поражений "Блю Джэкетс".
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Убивавший москвичек маньяк получил пожизненный срок

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Уральский комик рассказал Дудю о покорении Голливуда

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Танос
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Персонаж, титан, суперзлодей вселенной комиксов Marvel. Дебютировал в бронзовом веке комиксов в комиксе Iron Man № 55 и был создан писателем-художником Джимом Старлином. Имя персонажа является выводом из имени Танатос, олицетворения смерти в греческой мифологии. Танос появлялся во многих продуктах Marvel Comics, в том числе в анимационных фильмах, компьютерных играх, фильмах и игрушках.
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