Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»NewInform 08:29

Ролик появился на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment. Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал». Минутный ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment.
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7 трейлеров недели по версии «Газеты.Ru»

Газета.Ru14:06

Marvel опубликовала новый трейлер «Мстителей»

ФАН11:20

Опубликован новый трейлер «Мстителей»

РИА Новости10:52

В сети появился новый трейлер «Мстителей»

RT на русском10:33

Танос возвращается в новом трейлере фильма «Мстители: Финал»

Фильм Про08:29

Объединение Старка и Кэпа и начало битвы с Таносом в новом трейлере «Мстителей: Финал»

Афиша Daily08:24

1000 долларов заплатят тому, кто посмотрит 20 фильмов Marvel без перерыва

Красная веснавчера в 09:29
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Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие

Трое пакистанских солдат погибли при обстреле со стороны Индии

Обновлено в 02:26
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 07:00
Экономика

Путин подписал закон о новых правилах индексации пенсии

В законе отмечается, что пенсионерам произведут перерасчет пенсий с 1 января, а деньги им выплатят не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:34
Технологии

Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям

Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).
Обновлено в 09:48
Происшествия

В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом

Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.
Обновлено в 12:49
Политика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено в 14:11
Экономика

ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Авто

Дизельный Volkswagen Tiguan вернули в Россию

Немецкий Volkswagen возобновил прием заказов на дизельную модификацию кроссовера Tiguan в России.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Константин Богомолов назвал Ксению Собчак демоном

Режиссер и телеведущая посетили Париж. Режиссер показал снимок Ксении Собчак в Инстаграме и обвинил ее в том, что она разыграла его.
Обновлено в 14:00
Кино

В Москве покажут немецкий фильм о России, снятый с вертолета

Фильм «Россия с неба», снятый немецкими режиссерами Петрой Хёфер и Фредди Рёккенхаусом с вертолета, представят 3 апреля на международном фестивале документального кино «Докер» в Москве.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

НАТО расширяет присутствие в Черном море – заявление

Руководители МИД стран-членов Североатлантического альянса во время встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 07:41
Спорт

Малышко потерял лыжи и опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Минобороны РФ до сих пор не отчиталось за провал С-300 в Сирии

Обновлено 31 марта в 19:02
Экономика

Эксперты: Обвал рубля может спровоцировать резкий рост цен в апреле

В апреле может произойти резкий обвал рубля, что повлечет за собой рост цен на ряд товаров в России.
Обновлено в 12:53
Политика

Президент Алжира объявил об отставке

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.
Обновлено в 15:08
Авто

Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера

На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Алена Водонаева рассталась со вторым мужем

Уже несколько недель фанаты подозревали, что Алена Водонаева и Алексей Косинус — больше не пара. Увы, на сей раз они оказались правы.
Обновлено в 07:30
Авто

Ford начал распродажу автомобилей в России

Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:12
Экономика

Дмитрий Медведев прибыл в Пермь

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Никита Белых попросил об отсрочке выплаты 48 миллионов рублей штрафа

Обновлено в 14:16
Политика

Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в Санкт-Петербурге не признали вину

Обновлено в 04:56
Музыка

Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции

В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:43
Происшествия

В Пермском крае женщина погибла из-за падения снега с крыши

В Пермском крае в результате падения снега с крыши пятиэтажного дома погибла женщина.
Обновлено в 12:25
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

Обновлено в 14:48
Политика

Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
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