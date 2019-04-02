Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»NewInform 08:29

Ролик появился на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment. Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал». Минутный ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Экономика Путин подписал закон о новых правилах индексации пенсии В законе отмечается, что пенсионерам произведут перерасчет пенсий с 1 января, а деньги им выплатят не позднее 1 июля 2019 года.

Технологии Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).

Происшествия В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.

Экономика ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.

Авто Дизельный Volkswagen Tiguan вернули в Россию Немецкий Volkswagen возобновил прием заказов на дизельную модификацию кроссовера Tiguan в России.

Шоу-бизнес Константин Богомолов назвал Ксению Собчак демоном Режиссер и телеведущая посетили Париж. Режиссер показал снимок Ксении Собчак в Инстаграме и обвинил ее в том, что она разыграла его.

Кино В Москве покажут немецкий фильм о России, снятый с вертолета Фильм «Россия с неба», снятый немецкими режиссерами Петрой Хёфер и Фредди Рёккенхаусом с вертолета, представят 3 апреля на международном фестивале документального кино «Докер» в Москве.

Армия и оружие НАТО расширяет присутствие в Черном море – заявление Руководители МИД стран-членов Североатлантического альянса во время встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Черном море.

Экономика Эксперты: Обвал рубля может спровоцировать резкий рост цен в апреле В апреле может произойти резкий обвал рубля, что повлечет за собой рост цен на ряд товаров в России.

Политика Президент Алжира объявил об отставке Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.

Авто Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.

Шоу-бизнес Алена Водонаева рассталась со вторым мужем Уже несколько недель фанаты подозревали, что Алена Водонаева и Алексей Косинус — больше не пара. Увы, на сей раз они оказались правы.

Авто Ford начал распродажу автомобилей в России Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.

Экономика Дмитрий Медведев прибыл в Пермь Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.

Политика Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.

Музыка Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.

Происшествия Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Пермском крае женщина погибла из-за падения снега с крыши В Пермском крае в результате падения снега с крыши пятиэтажного дома погибла женщина.