Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»ТАСС 09:11

Студия Marvel опубликовала новый трейлер к фильму "Мстители: Финал". Ролик к четвертому фильму о команде супергероев размещен на официальном YouTube-канале студии. Кроме того, в Twitter студии опубликован постер к фильму.
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В сети появился трейлер фильма «Мстители: Финал»

RT на русском11:35

«Любой ценой»: Marvel представила новый трейлер «Мстителей»

News.ru08:32

Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»

ТАСС09:11

Студия Marvel опубликовала трейлер финальных «Мстителей»

Газета.Ru09:06

Вышел душераздирающий русский трейлер четвертых «Мстителей»

Российская газета09:00

Дождались! Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»

Life.ru08:29

Новый трейлер «Мстителей: Финал» выложили в Сеть

Москва 2409:43
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Происшествия

Власти Аргентины назвали причину гибели подлодки «Сан-Хуан»

Обновлено в 11:25
Политика

Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны

Телеведущего Сергея Брилева исключили из Общественного совета при Министерстве обороны России.
Обновлено в 09:53
Хоккей

«Авангард» выиграл первый матч серии плей-офф КХЛ у «Барыса»

Обновлено в 11:50
Происшествия

В Мытищах киллерами убит мужчина

Обновлено в 11:30
Происшествия

В Северной Осетии депутат избил учительницу на глазах у детей

Обновлено в 02:10
Политика

Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Политика

Порошенко уволил главу внешней разведки Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы внешней разведки страны.
Обновлено в 11:22
Экономика

Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд

«Роснефть» вложила около $9 млрд в проекты в Венесуэле начиная с 2010 года, однако пока так и не достигла уровня безубыточности, подсчитал Reuters на основе годовых отчетов компании и внутренних документов в период с 2012 по 2015 год.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки-маугли

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что "девочка-маугли", найденная в захламленной квартире в Москве, выздоравливает.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Босс мафиозного клана Гамбино застрелен в Нью-Йорке

Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Представитель Началовой рассказала о состоянии лежащей в коме певицы

Пиар-директор российской певицы, актрисы и телеведущей Юлии Началовой Анна Исаева сообщила, что состояние артистки улучшилось.
Обновлено в 09:40
Политика

Трамп пригрозил ЕС введением новых торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп на встрече 14 марта в Белом доме с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром заявил, что США могут ввести пошлины на ряд европейских товаров, если ЕС откажется ввести переговоры по торговле.
Обновлено в 12:11
Общество

Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.
Обновлено в 09:09
Общество

Алексей Навальный показал огромный особняк экс-зампреда «Газпрома»

По данным Навального, семье Голубева принадлежит особняк на Рублевке площадью около 3 тыс. квадратных метров и стоимостью больше 3 млрд рублей.
Обновлено в 10:01
Политика

Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России

Глава крупнейшего российского банка — Сбербанка — Герман Греф назвал главную проблему России.
Обновлено в 09:42
Общество

Минпросвещения утвердило сроки сдачи ЕГЭ в 2019 году

Министерство просвещения утвердило основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году, а также определило резервные дни для экзаменов.
Обновлено в 12:01
Автоспорт

Берни Экклстоун: «Не знаю, как ФИА собираются заменить Уайтинга»

Почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что ФИА будет практически невозможно заменить гоночного директора Чарли Уайтинга, скоропостижно скончавшегося прошлой ночью.
Обновлено в 11:43
Политика

Глава Липецка досрочно подал в отставку

Глава Липецка Сергей Иванов написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 10:14
Политика

МИД Швеции прокомментировал ситуацию вокруг российского дипломата

МИД Швеции прокомментировал ситуацию вокруг одного из российских дипломатов, которого подозревают в шпионаже.
Обновлено в 09:42
Политика

Путин на закрытой встрече обсудил вопрос о защите прав бизнесменов

Банкир Андрей Костин рассказал, что на встрече главы государства с бизнесменами был поднят вопрос о судебных исках, с которым сталкиваются бизнесмены и о защите прав предпринимателей.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Ингушетии на дороге перевернулась самоходная гаубица

В Ингушетии во время транспортировки военной техники перевернулась самоходная гаубица.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Пешеходный мост обрушился в Мумбаи, есть пострадавшие

Обновлено в 10:52
Политика

Политик назвал калининградцев мародерами и уголовниками

Член калининградского исполкома «Единой России» Андрей Кравченко в интервью агентству «БНК Коми» назвал первых переселенцев, прибывших в регион после Великой Отечественной войны, ссыльными, мародерами и уголовниками.
Обновлено в 12:19
Экономика

Госдума просит Медведева ускорить реализацию нацпроектов в регионах

Постановление об обращении к премьер-министру Дмитрию Медведеву по вопросу реализации национальных проектов Госдума приняла на пленарном заседании 14 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:33
Политика

Глава Украинского института нацпамяти ответил на обвинения СК

Ранее СК возбудил дело против главы Украинского института нацпамяти "по факту реабилитации нацизма".
Обновлено в 07:55
Интернет

Пользователи соцсетей сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

Обновлено вчера в 13:59
Политика

Россия запретила полеты Boeing 737 Max

Россия присоединилась к ним только 14 марта. О закрытии воздушного пространства объявил глава Росавиации Александр Нерадько.
Обновлено в 06:21
Кино

«Гурвинек» вернется в прокат 16 марта

Российско-чешский мультфильм «Гурвинек», которому большинство кинотеатров России устроили бойкот, вернется в прокат 16 марта.
Обновлено в 10:28
Политика

В интересах Киева признать Крым российским, заявил французский политик

Украина должна быть заинтересована в том, чтобы изменить свою политику в отношении России и признать возвращение Крыма в состав РФ, считает президент ассоциации "Франко-российский диалог", кандидат на выборах в Европарламент Тьерри Мариани.
Обновлено вчера в 15:36
Политика

Грудинин получит мандат Жореса Алфёрова в Госдуме

Президиум КПРФ принял решение передать мандат умершего депутата от фракции Жореса Алфёрова бывшему кандидату в президенты от партии Павлу Грудинину.
Обновлено в 09:50
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