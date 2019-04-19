Экономика

Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 годРоссийская газета 09:54

Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2018 году составил 34,7 миллиона рублей, следует из опубликованной на сайте регулятора декларации. За год доход главы ЦБ вырос на 2,7 процента.
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Доход Набиуллиной за год вырос ниже уровня инфляции

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