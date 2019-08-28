Кино

iReactoriReactorОпубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Последний трейлер супергеройского фильма «Джокер» с актером Хоакином Фениксом в главной роли был опубликован в Сети. Соответствующий ролик был представлен на канале Warner Bros.
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Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Life.ruвчера в 14:12

В Сети появился финальный трейлер «Джокера» на русском языке

Газета.Ruвчера в 17:54

Трейлер нового «Джокера» появился в Сети

Известиявчера в 15:45

Опубликован финальный трейлер «Джокера»

VSE42 Новостивчера в 22:01

Вышел дублированный трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом

Российская газетавчера в 13:53

Опубликован трейлер нового «Джокера»

Lenta.ruвчера в 12:35

Премьера нового трейлера фильма «Джокер»

Kinonews.ruвчера в 13:16
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 00:57, Вашингтон
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия

Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми

В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
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Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Происшествия

Два человека погибли при обрушении в Новосибирске

Не менее двух человек погибли при обрушении конструкций здания в Новосибирске, передает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по области.
Москва 24 вчера в 02:34
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Происшествия

Пострадавшая в Турции 12-летняя девочка из России умерла

В турецкой больнице умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля Бодрума.
Журналистская правда вчера в 11:15
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»

«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru вчера в 09:02
Политика

Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство

Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
Известия вчера в 20:16
Технологии

Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент

Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.
Ридус вчера в 19:08
Транспорт

Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года

Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия вчера в 10:25
Космос

Президент Белоруссии стал героем нового мема с астероидом Рюгу

В кадре президент Белоруссии в махровой шапочке, простой белой футболке и клетчатых шортах держит в руках сетку, наполненную картофелем.
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Общество

Режим ЧС объявлен во Владивостоке

Во Владивостоке власти объявили режим ЧС из-за продолжающихся сильных дождей.
Газета.Ru вчера в 07:56
Политика

Глава ЕКА рассказал о готовности продолжать использование «Союзов»

Приостановка использования российских ракет-носителей «Союз» для доставки европейских астронавтов на МКС связана с особенностями соглашений между Европейским космическим агентством (ЕКА) и NASA, но агентство готово продолжить сотрудничество.
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Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
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Политика

Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте

Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс вчера в 21:38
Футбол

Манджукич отказался переходить в «ПСЖ»

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич не перейдет в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
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Авто

Renault начала продажи нового компактвэна Triber

В Индии стартовали продажи нового бюджетного кросс-вэна Renault Triber.
Автоновости дня вчера в 05:30
Общество

Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30
Армия и оружие

Ливанская армия открыла огонь по беспилотникам Израиля

«Ливанская армия открыла огонь по двум израильским беспилотникам в пограничной деревне Адейса», — указывает телеканал.
RT на русском вчера в 13:56
Общество

В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Экономика

Росстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Экономика

МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей

Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс вчера в 12:59
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«Адмирал» обыграл «Спартак» в последнем матче перед стартом сезона КХЛ

Хоккеисты "Адмирала" из Владивостока обыграли московский "Спартак" в последнем для обеих команд контрольном матче перед началом сезона КХЛ, "красно-белые" проиграли четыре подряд контрольных матча.
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Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Общество

СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста

Роструд отмечал, что в первом квартале число безработных пенсионеров составляло 113 млн человек.
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Футбол

Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона

«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Sportbox.RU вчера в 18:06
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Американский актёр, продюсер, клипмейкер и музыкант. Младший брат актёра Ривера Феникса. Четырёхкратный номинант и лауреат кинематографической премии «Золотой глобус», обладатель кубка Вольпи за лучшую мужскую роль Венецианского кинофестиваля и музыкальной премии «Грэмми», трёхкратный номинант на премию «Оскар» и премию Британской киноакадемии.
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Американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист. Наиболее известен по фильмам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе», «Борат».
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