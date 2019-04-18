Политика
Опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве»RT на русском 15:14
Министерство юстиции США с незначительными купюрами обнародовало доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. Одним из главных выводов расследования стало отсутствие доказательств связей команды Дональда Трампа с РФ.
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У меня хороший день: ни сговора, ни создания препятствий правосудию. В любом случае, никогда не было и никогда не будет.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАNewInform 12:16
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