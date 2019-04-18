Опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве»RT на русском 15:14

У меня хороший день: ни сговора, ни создания препятствий правосудию. В любом случае, никогда не было и никогда не будет.

Министерство юстиции США с незначительными купюрами обнародовало доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. Одним из главных выводов расследования стало отсутствие доказательств связей команды Дональда Трампа с РФ.

Авто Toyota представила новый ProAce City Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.

Общество Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.

Здоровье Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.

Энергетика В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.

Футбол Оливье Жиру: «Челси» был поражен классом и напористостью «Славии» Форвард «Челси» Оливье Жиру поделился мнением о предстоящем ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против «Славии».

Политика Зеленский представил членов своей команды Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил членов своей команды и рассказал, какие должности они займут в случае его победы во втором туре выборов.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд Международные резервы РФ на 12 апреля 2019 года составили $491,6 млрд, что на 2,5 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Путешествия Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.

Авто Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019 Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.

Авто Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.

Наука Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев Кости крестоносцев, погибших при осаде средневекового Сидона, помогли генетикам выяснить, что за Святую Землю сражались не только выходцы из Европы, но и их дети от смешанных браков и местные жители.

Армия и оружие В Ливии выдали ордер на арест Хафтара Военная генпрокуратура правительства национального согласия (ПНС) Ливии выдала ордер на арест маршала Халифы Хафтара.

Наука Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары Как полагают ученые, сниженная активность мозга в правой фронтальной коре может приводить к большему количеству кошмаров и неприятных сюжетов в снах.

Происшествия Собор Святого Патрика в Нью-Йорке пытались поджечь У входа в собор Святого Патрика в Нью-Йорке полицейские задержали мужчину с двумя канистрами с бензином, с жидкостью для розжига и зажигалками.

Наука Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.

Армия и оружие Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.

Происшествия Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике Представители Банка России в Брянской области рассказали о случае, как местный житель сжег полтора миллиона рублей в чайнике.

Общество Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.

Гаджеты Apple задерживает зарплату российским разработчикам Apple не выплачивает деньги разработчикам в России 2 месяца.

Шоу-бизнес Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.

Шоу-бизнес Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.